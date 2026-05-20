Tổng thống Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

﻿ Trung Quốc trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP).

Ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh cùng một phái đoàn cấp cao để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo SCMP, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga.

Ông Putin được tiếp đón bằng nghi thức thảm đỏ chính thức tại sân bay, nơi ông bắt tay thân mật với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Một đội danh dự quân đội đứng chào, trong khi các thanh thiếu niên vẫy cờ Trung Quốc và Nga để chào đón ông.

Chuyến thăm diễn ra trong hai ngày 19-20/5, trùng với kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung, mà theo ông Ushakov, phản ánh quan hệ 2 nước đã đạt “mức cao chưa từng có”.

Ông Ushakov tiết lộ phái đoàn Nga sẽ bao gồm các bộ trưởng cấp cao, quan chức hàng đầu Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn nhà nước và ngân hàng lớn, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.

Theo ông Ushakov, ông Putin và ông Tập sẽ tổ chức cả hội đàm riêng lẫn hội đàm mở rộng, tập trung vào “những vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất” trong quan hệ song phương cũng như các diễn biến quốc tế lớn.

Khoảng 40 thỏa thuận song phương dự kiến sẽ được ký kết, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến thông qua một tuyên bố riêng về thúc đẩy “thế giới đa cực” và “một kiểu quan hệ quốc tế mới”, ông Ushakov cho biết.

Nga và Trung Quốc “không phải là mối quan hệ bạn bè để chống lại bất kỳ ai”, ông nói thêm, mà đang hướng tới “hòa bình và thịnh vượng chung”. Ông Ushakov đồng thời cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã bắt đầu ngay sau cuộc điện đàm video giữa ông Putin và ông Tập hồi tháng 2.

Ngoài ra, theo Sputnik, Tổng thống Nga cũng sẽ có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế.

Theo RT, Sputnik