Tổng thống Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, Trung Quốc, bắt đầu chuyến công du 2 ngày của nhà lãnh đạo.

Trung Quốc trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP).

Ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh cùng một phái đoàn cấp cao để hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo SCMP, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga.

Ông Putin được tiếp đón bằng nghi thức thảm đỏ chính thức tại sân bay, nơi ông bắt tay thân mật với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Một đội danh dự quân đội đứng chào, trong khi các thanh thiếu niên vẫy cờ Trung Quốc và Nga để chào đón ông.

Chuyến thăm diễn ra trong hai ngày 19-20/5, trùng với kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung, mà theo ông Ushakov, phản ánh quan hệ 2 nước đã đạt “mức cao chưa từng có”.

Ông Ushakov tiết lộ phái đoàn Nga sẽ bao gồm các bộ trưởng cấp cao, quan chức hàng đầu Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn nhà nước và ngân hàng lớn, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina.

Theo ông Ushakov, ông Putin và ông Tập sẽ tổ chức cả hội đàm riêng lẫn hội đàm mở rộng, tập trung vào “những vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất” trong quan hệ song phương cũng như các diễn biến quốc tế lớn.

Khoảng 40 thỏa thuận song phương dự kiến sẽ được ký kết, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến thông qua một tuyên bố riêng về thúc đẩy “thế giới đa cực” và “một kiểu quan hệ quốc tế mới”, ông Ushakov cho biết.

Nga và Trung Quốc “không phải là mối quan hệ bạn bè để chống lại bất kỳ ai”, ông nói thêm, mà đang hướng tới “hòa bình và thịnh vượng chung”. Ông Ushakov đồng thời cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã bắt đầu ngay sau cuộc điện đàm video giữa ông Putin và ông Tập hồi tháng 2.

Ngoài ra, theo Sputnik, Tổng thống Nga cũng sẽ có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế.

Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.
Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc "trong tương lai rất gần", khi có thông tin cho rằng chuyến công du sẽ diễn ra ngày 20/5.
Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Khi Tổng thống Trump đặt chân đến Bắc Kinh vào thứ Tư - chuyến thăm đầu tiên sau 9 năm - giới phân tích nhận định vị thế của hai cường quốc đã thay đổi đáng kể so với thập kỷ trước
Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
