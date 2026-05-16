Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc. (Nguồn: AA/TTXVN)

Điện Kremlin ngày 16/5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19-20/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách “tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” giữa Moskva và Bắc Kinh.

Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.

Điện Kremlin cho biết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng.

Ngoài cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, chương trình làm việc của ông Putin tại Bắc Kinh còn bao gồm cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước./.