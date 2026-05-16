Ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19-20/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga công bố thời điểm thăm chính thức Trung Quốc. (Nguồn: AA/TTXVN)

Điện Kremlin ngày 16/5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 19-20/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, đồng thời tìm cách “tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” giữa Moskva và Bắc Kinh.

Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.

Điện Kremlin cho biết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên dự kiến sẽ ký một tuyên bố chung cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng.

Ngoài cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, chương trình làm việc của ông Putin tại Bắc Kinh còn bao gồm cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, tập trung vào triển vọng hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước./.

Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
