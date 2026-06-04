Iran và Israel phát thông điệp cứng rắn liên quan tới cuộc chiến ở Liban

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ngày 4/6, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã khẳng định rõ rằng nước này “sẽ không im lặng” nếu Beirut bị tấn công.

Theo Tasnim, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al Mayadeen, ông Araghchi nói: “Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Beirut sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và dẫn đến việc chiến tranh bùng phát trở lại trên quy mô toàn diện”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết thêm: “Vào thời điểm Israel đe dọa tấn công các vùng ngoại ô của Beirut, chúng tôi đã đưa ra lập trường dứt khoát và các lực lượng vũ trang Iran đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để chuẩn bị cho một đòn đáp trả”.

Trước đó, vào ngày 1/6, Tasnim của Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ các hoạt động trao đổi gián tiếp và chuyển giao văn bản với Mỹ thông qua các bên trung gian để phản đối việc Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Liban.

Theo Tasnim, quyết định liên quan được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Iran mô tả là các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn liên tục của Israel tại Liban.

Tehran cho rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban là một trong những điều kiện nền tảng của các thỏa thuận ngừng bắn rộng lớn hơn trong khu vực.

Tasnim cho biết nhóm đàm phán của Iran sẽ ngừng mọi hoạt động “đàm phán và trao đổi văn bản thông qua các bên trung gian” cho đến khi các yêu cầu của nước này liên quan đến Gaza và Liban được đáp ứng.

Theo Tasnim, các quan chức và nhà đàm phán Iran đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza và Liban, đồng thời yêu cầu Israel rút hoàn toàn khỏi các khu vực đang chiếm đóng tại Liban.

Tasnim dẫn quan điểm của phía Iran nhấn mạnh: “Chừng nào lập trường của Iran và Mặt trận Kháng chiến về những vấn đề này chưa được giải quyết, sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào".

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Về phía Israel, tờ The Times of Israel ngày 3/6 cho biết trong chuyến thăm Căn cứ Hải quân Haifa cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Eyal Zamir, tuyên bố rằng tại Liban, “không có lệnh ngừng bắn đối với các lực lượng của chúng tôi”.

Trong các phát biểu do IDF công bố, ông Zamir nói: “Chúng tôi đang tận dụng tối đa quyền tự do hành động đã được trao và sẽ nắm bắt mọi cơ hội để loại bỏ các mối đe dọa đối với công dân Israel cũng như các lực lượng của chúng tôi”.

Ông Zamir cũng cho biết Hải quân Israel đang trở thành “một cánh tay chiến lược tầm xa bổ sung” của quân đội.

“Kể từ khi đảm nhiệm cương vị hiện tại, tôi đã chỉ đạo tăng cường sức mạnh cho hải quân như một cánh tay chiến lược tầm xa bổ sung của IDF. Hiện nay, chúng tôi đang đẩy nhanh việc triển khai khái niệm tác chiến này”, ông Zamir nói.

Theo ông Zamir, Hải quân Israel đã hoạt động “trên tất cả các mặt trận chiến đấu, tại những khu vực hàng hải đầy thách thức ở cả gần và ở xa, cũng như trong các chiến dịch mà hiện nay vẫn chưa thể công khai với công chúng”.

Ông Zamir cũng nhấn mạnh rằng tất cả các quân binh chủng của IDF đều đã sẵn sàng quay trở lại chiến đấu ngay lập tức chống lại Iran và hải quân đóng vai trò quyết định trong khả năng của Israel nhằm một lần nữa tấn công mạnh mẽ Iran như những gì đã thực hiện trước đây.

Những phát biểu này, theo The Times of Israel, cho thấy quân đội Israel tiếp tục duy trì lập trường sẵn sàng leo thang hoạt động quân sự nếu căng thẳng với Iran hoặc các lực lượng thân Tehran trong khu vực gia tăng.