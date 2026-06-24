Cuộc sống ở chảo lửa Tây Âu

Bản đồ nhiệt độ tại các thành phố Tây Âu ngày 21/6. Đồ họa: TOI.﻿

Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của đợt nắng nóng lần này, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C ở một số thành phố như Nantes, Bordeaux, Bilbao.

Thời tiết khu vực Tây Âu hôm nay tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu dự kiến chủ trì một cuộc họp khẩn sau khi cơ quan khí tượng Meteo France ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 6 ở mức cao chưa từng có.

Nhiệt độ trung bình ngày 22/6 chạm mức 29,2 độ C, vượt qua mốc được thiết lập ngày 30/6/2025. Làng Chateaumeillant ở miền trung nước Pháp ghi nhận mức nhiệt ngột ngạt lên tới 43,3 độ C.

Chính quyền Pháp nhận định thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai em bé, hai tuổi và 4 tuổi, được tìm thấy hôm 22/6 trong xe ôtô của gia đình tại một bãi đỗ xe khu dân cư ở thị trấn Carpentras phía nam. Trước đó một ngày, ba người cao tuổi cũng đã tử vong tại nhà ở tỉnh Gironde, phía tây nam đất nước, do thời tiết khắc nghiệt.

Tại viện dưỡng lão Pean ở Paris, nhân viên mang nước để liên tục nhắc nhở người cao tuổi uống đủ nước.

"Đặt một ly nước xuống và bảo họ uống là chưa đủ. Bạn phải chắc chắn rằng họ thực sự đã uống nước", ý tá trưởng Badra Hamadi nói.

Người qua đường tìm bóng râm, che ô hay dùng quạt cầm tay trên đường phố London ngày 22/6.

Chỉ vài tuần sau khi nước Anh ghi nhận tháng 5 có nhiệt độ kỷ lục, Cơ quan Khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất và mới chỉ xuất hiện lần thứ hai trong lịch sử nước Anh, cho một số khu vực vào ngày 24-25/6.

"Nhiều khả năng kỷ lục nhiệt độ cao nhất của tháng 6 sẽ bị phá vỡ. Kỷ lục hiện tại là 35,6 độ C từng được ghi nhận tại Southampton vào tháng 6/1976 và tại Quảng trường Camden vào tháng 6/1957", Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết.

Cơ quan này dự đoán mức nhiệt cao nhất ngày 23/6 là 37 độ C trước khi tăng vọt lên 40 độ C ở một số khu vực vào 24 và 25/6. Cảnh báo đỏ có hiệu lực từ 9h ngày 24/6 đến 21h ngày 25/6 và bao phủ một vùng rộng lớn ở miền trung và miền nam, bao gồm London và Birmingham - hai thành phố lớn nhất Vương quốc Anh.

Các trường học ở phía tây nam nước Anh cho biết họ có kế hoạch cho học sinh nghỉ học sớm, một công ty đường sắt thông báo hủy bỏ hoặc thay đổi một số chuyến tàu khởi hành từ London do "thời tiết khắc nghiệt".

Nhiệt kế ghi nhận nhiệt độ 44 độ C ở thành phố Nantes, tỉnh Loire-Atlantique ngày 22/6. Khu vực này được đặt trong trạng thái cảnh báo đỏ, mức cao nhất tại Pháp.

Tại Paris, khắp các công viên và khu vực sông ngòi trong thành phố, người dân tìm đến để bơi lội và tránh nóng. Một trong số các khu vực thu hút nhiều người là đài phun nước Trocadero dưới chân Tháp Eiffel.

Con ngựa trong trang trại ở Wehrheim, gần thành phố Frankfurt ở Đức, được phun nước làm mát cơ thể.

Nông dân điều khiển máy gặt đập liên hợp để thu hoạch trên cánh đồng gần làng Muenchendorf, phía nam thủ đô Vienna của Áo. Hạn hán nghiêm trọng và đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè đang buộc nông dân khắp châu Âu phải bắt đầu vụ thu hoạch ngũ cốc hàng năm sớm hơn nhiều tuần so với thường lệ.

Công nhân vệ sinh phun nước làm mát đường phố Amsterdam, Hà Lan. Quốc gia này ghi nhận nhiều khu vực trên 30 độ C - mức nhiệt cao ở quốc gia ôn đới, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo sốc nhiệt, độ ẩm cao và có thể xuất hiện giông lốc.

Khách mời dùng ô che nắng để xem một show trình diễn thời trang ngoài trời ở Milan ngày 22/6.

Bộ Y tế Italy ngày 23/6 ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng tại 15 thành phố, bao gồm cả Milan và Rome, đồng thời cho biết số lượng thành phố báo động đỏ sẽ tăng lên 16 vào 24/6.

Bộ Y tế Italy khuyến cáo người dân nên ăn uống thanh đạm, ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày và lau người bằng nước mát.

Tại thủ đô Rome, cơ quan quản lý giao thông thừa nhận rằng pin của các xe buýt điện mới trong thành phố đang rơi vào tình trạng hết điện trước khi tài xế kết thúc ca làm việc do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ quá công suất. "Chúng tôi đang điều phối dịch vụ để đối phó với đợt nắng nóng bất thường này", cơ quan này cho hay.

Du khách uống nước giải nhiệt tại giếng công cộng ở Szekesfehervar, Hungary.

Khu vực có vòi phun nước trong công viên Madrid Rio trở thành nơi vui chơi và tránh nóng cho người lớn, trẻ em ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha.

Madrid ghi nhận nhiệt độ đạt đỉnh 40 độ C vào 22/6, tòa thị chính đã thiết lập một "nơi trú ẩn" dành cho người vô gia cư và người dễ bị tổn thương. Nơi này mở cửa từ giữa trưa đến 20h tối, cung cấp nước uống, đồ ăn và các thiết bị vệ sinh.

Tại thành phố Cordoba ở miền nam, bác sĩ Clarisa Arismendi, 32 tuổi, đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt.

"Tôi đang ăn kem vì thời tiết quá kinh khủng, cảm giác như một thảm họa vậy. Tôi không biết nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu, nhưng cảm giác thật ghê gớm. Mà tôi lại còn là người gốc Mexico đấy", cô nói.

Ảnh: AFP, AP