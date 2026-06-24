Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Cuộc sống ở chảo lửa Tây Âu

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Đợt nắng nóng dữ dội với nhiệt độ lên tới 44 độ C ở Tây Âu đang ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Bản đồ nhiệt độ tại các thành phố Tây Âu ngày 21/6. Đồ họa: TOI.
Bản đồ nhiệt độ tại các thành phố Tây Âu ngày 21/6. Đồ họa: TOI.﻿

Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của đợt nắng nóng lần này, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C ở một số thành phố như Nantes, Bordeaux, Bilbao.

Thời tiết khu vực Tây Âu hôm nay tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu dự kiến chủ trì một cuộc họp khẩn sau khi cơ quan khí tượng Meteo France ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 6 ở mức cao chưa từng có.

Nhiệt độ trung bình ngày 22/6 chạm mức 29,2 độ C, vượt qua mốc được thiết lập ngày 30/6/2025. Làng Chateaumeillant ở miền trung nước Pháp ghi nhận mức nhiệt ngột ngạt lên tới 43,3 độ C.

Chính quyền Pháp nhận định thời tiết khắc nghiệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai em bé, hai tuổi và 4 tuổi, được tìm thấy hôm 22/6 trong xe ôtô của gia đình tại một bãi đỗ xe khu dân cư ở thị trấn Carpentras phía nam. Trước đó một ngày, ba người cao tuổi cũng đã tử vong tại nhà ở tỉnh Gironde, phía tây nam đất nước, do thời tiết khắc nghiệt.

Tại viện dưỡng lão Pean ở Paris, nhân viên mang nước để liên tục nhắc nhở người cao tuổi uống đủ nước.

"Đặt một ly nước xuống và bảo họ uống là chưa đủ. Bạn phải chắc chắn rằng họ thực sự đã uống nước", ý tá trưởng Badra Hamadi nói.

Người qua đường tìm bóng râm, che ô hay dùng quạt cầm tay trên đường phố London ngày 22/6.
Người qua đường tìm bóng râm, che ô hay dùng quạt cầm tay trên đường phố London ngày 22/6.

Chỉ vài tuần sau khi nước Anh ghi nhận tháng 5 có nhiệt độ kỷ lục, Cơ quan Khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cao nhất và mới chỉ xuất hiện lần thứ hai trong lịch sử nước Anh, cho một số khu vực vào ngày 24-25/6.

"Nhiều khả năng kỷ lục nhiệt độ cao nhất của tháng 6 sẽ bị phá vỡ. Kỷ lục hiện tại là 35,6 độ C từng được ghi nhận tại Southampton vào tháng 6/1976 và tại Quảng trường Camden vào tháng 6/1957", Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết.

Cơ quan này dự đoán mức nhiệt cao nhất ngày 23/6 là 37 độ C trước khi tăng vọt lên 40 độ C ở một số khu vực vào 24 và 25/6. Cảnh báo đỏ có hiệu lực từ 9h ngày 24/6 đến 21h ngày 25/6 và bao phủ một vùng rộng lớn ở miền trung và miền nam, bao gồm London và Birmingham - hai thành phố lớn nhất Vương quốc Anh.

Các trường học ở phía tây nam nước Anh cho biết họ có kế hoạch cho học sinh nghỉ học sớm, một công ty đường sắt thông báo hủy bỏ hoặc thay đổi một số chuyến tàu khởi hành từ London do "thời tiết khắc nghiệt".

Nhiệt kế ghi nhận nhiệt độ 44 độ C ở thành phố Nantes, tỉnh Loire-Atlantique ngày 22/6. Khu vực này được đặt trong trạng thái cảnh báo đỏ, mức cao nhất tại Pháp.

Tại Paris, khắp các công viên và khu vực sông ngòi trong thành phố, người dân tìm đến để bơi lội và tránh nóng. Một trong số các khu vực thu hút nhiều người là đài phun nước Trocadero dưới chân Tháp Eiffel.

Con ngựa trong trang trại ở Wehrheim, gần thành phố Frankfurt ở Đức, được phun nước làm mát cơ thể.
Con ngựa trong trang trại ở Wehrheim, gần thành phố Frankfurt ở Đức, được phun nước làm mát cơ thể.

Nông dân điều khiển máy gặt đập liên hợp để thu hoạch trên cánh đồng gần làng Muenchendorf, phía nam thủ đô Vienna của Áo. Hạn hán nghiêm trọng và đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè đang buộc nông dân khắp châu Âu phải bắt đầu vụ thu hoạch ngũ cốc hàng năm sớm hơn nhiều tuần so với thường lệ.

Công nhân vệ sinh phun nước làm mát đường phố Amsterdam, Hà Lan. Quốc gia này ghi nhận nhiều khu vực trên 30 độ C - mức nhiệt cao ở quốc gia ôn đới, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo sốc nhiệt, độ ẩm cao và có thể xuất hiện giông lốc.

Khách mời dùng ô che nắng để xem một show trình diễn thời trang ngoài trời ở Milan ngày 22/6.
Khách mời dùng ô che nắng để xem một show trình diễn thời trang ngoài trời ở Milan ngày 22/6.

Bộ Y tế Italy ngày 23/6 ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng tại 15 thành phố, bao gồm cả Milan và Rome, đồng thời cho biết số lượng thành phố báo động đỏ sẽ tăng lên 16 vào 24/6.

Bộ Y tế Italy khuyến cáo người dân nên ăn uống thanh đạm, ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày và lau người bằng nước mát.

Tại thủ đô Rome, cơ quan quản lý giao thông thừa nhận rằng pin của các xe buýt điện mới trong thành phố đang rơi vào tình trạng hết điện trước khi tài xế kết thúc ca làm việc do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ quá công suất. "Chúng tôi đang điều phối dịch vụ để đối phó với đợt nắng nóng bất thường này", cơ quan này cho hay.

Du khách uống nước giải nhiệt tại giếng công cộng ở Szekesfehervar, Hungary.
Du khách uống nước giải nhiệt tại giếng công cộng ở Szekesfehervar, Hungary.
Khu vực có vòi phun nước trong công viên Madrid Rio trở thành nơi vui chơi và tránh nóng cho người lớn, trẻ em ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha.
Khu vực có vòi phun nước trong công viên Madrid Rio trở thành nơi vui chơi và tránh nóng cho người lớn, trẻ em ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha.

Madrid ghi nhận nhiệt độ đạt đỉnh 40 độ C vào 22/6, tòa thị chính đã thiết lập một "nơi trú ẩn" dành cho người vô gia cư và người dễ bị tổn thương. Nơi này mở cửa từ giữa trưa đến 20h tối, cung cấp nước uống, đồ ăn và các thiết bị vệ sinh.

Tại thành phố Cordoba ở miền nam, bác sĩ Clarisa Arismendi, 32 tuổi, đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt.

"Tôi đang ăn kem vì thời tiết quá kinh khủng, cảm giác như một thảm họa vậy. Tôi không biết nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu, nhưng cảm giác thật ghê gớm. Mà tôi lại còn là người gốc Mexico đấy", cô nói.

Ảnh: AFP, AP

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/cuoc-song-o-chao-lua-tay-au-5088898.html

Tags:

#Tây Âu #nắng nóng #kỷ lục #thời tiết khắc nghiệt #nông nghiệp #Paris #Anh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ bắt đầu thử nghiệm tuyến đường sắt cao tốc mới

Kể từ tháng 7/2027, Bỉ, Pháp và Thụy Sĩ sẽ phối hợp vận hành thử nghiệm dịch vụ tàu cao tốc TGV INOUI mới kết nối ba thành phố chiến lược: Brussels, Strasbourg và Basel. Bước đi này nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông xuyên biên giới, mở ra những lựa chọn thay thế cho đường hàng không.
Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran nhất trí chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có chiến trường Liban.
Đã có trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza

Đã có trên 73.000 người thiệt mạng tại Gaza

Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7/10/2023 đến nay đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!