Mỹ, Iran bắt đầu đàm phán ở Thụy Sĩ

Reuters hôm nay dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các nhà đàm phán Mỹ, Iran đã bắt đầu đối thoại tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgenstock, Thụy Sĩ, với sự tham gia của đại diện từ hai nước trung gian là Pakistan và Qatar.

Trước khi đàm phán bắt đầu, Phó tổng thống Mỹ JD Vance chào đón, trò chuyện với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh Lục quân Pakistan Syed Asim Munir. Quốc kỳ Mỹ, Iran, Qatar và Pakistan đặt ở góc phòng.

Các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, cũng góp mặt. Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.

Từ trái qua phải, hàng giữa: Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tại nơi diễn ra đàm phán ở khu nghỉ dưỡng Burgenstock, Thụy Sĩ ngày 21/6. Ảnh: AP

"Chưa từng có tiền lệ lãnh đạo Mỹ và Iran gặp nhau ở cấp độ cao thế này. Tổng thống đã yêu cầu chúng tôi lật sang chương mới, thay đổi mối quan hệ giữa Mỹ với Iran, đồng thời đưa ra cánh tay thiện chí để gửi thông điệp tới người dân Iran rằng nếu lãnh đạo của họ ngừng gây bất ổn khu vực, từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân về lâu dài, thì Washington sẵn sàng thay đổi căn bản quan hệ với Tehran", ông Vance phát biểu.

Theo Phó tổng thống Mỹ, những bước tiến triển đáng kể đã đạt được chỉ trong vài giờ qua. "Tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt thêm tiến triển trong những giờ tới", ông cho hay.

Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon. "Không thể bước vào giai đoạn đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng nếu chiến sự không chấm dứt trên mọi mặt trận", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đăng trên X.

Phó tổng thống Mỹ nói với phóng viên ở Thụy Sĩ rằng Tổng thống Trump đã "cam kết" nước Mỹ "sẽ chứng kiến một lệnh ngừng bắn hoàn toàn", đồng thời cho biết thêm ông "cảm thấy lạc quan" về cục diện ở Lebanon.

"Mỹ đã hành động nhiều hơn bất kỳ bên nào để ngăn chặn xung đột ở Lebanon trong vài tháng qua", ông nói khi được hỏi về việc Israel tấn công Lebanon. "Hòa bình không bao giờ dễ dàng. Hòa bình luôn đòi hỏi nỗ lực và nhượng bộ lẫn nhau. Tổng thống Mỹ đã cam kết không chỉ có hòa bình giữa Mỹ và Iran, mà còn cho toàn khu vực. Đó là lý do chúng tôi có mặt tại đây và nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề".

Ông lưu ý cuộc gặp tại Thụy Sĩ là khởi đầu của các cuộc đàm phán kỹ thuật và sẽ không lập tức mang lại giải pháp.

"Cuộc gặp hôm nay sẽ không giải quyết được mọi bất đồng, nhưng sẽ tạo điều kiện để chúng tôi ngồi lại với nhau và tìm ra điều gì quan trọng nhất đối với các bên liên quan, để giải quyết những vấn đề đó và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn", ông Vance nhấn mạnh.