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Thế giới

Bão Ba Vì càn quét Đông Á, Nhật Bản, Trung Quốc đồng loạt ứng phó

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Bão Ba Vì mang theo sức gió tới 216 km/h, khiến hơn 14.000 người ở Đài Loan/Trung Quốc phải sơ tán, gần 100.000 người tại Bắc Kinh rời khỏi khu vực nguy hiểm và hàng trăm chuyến bay bị hủy.

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Tàu thuyền neo đậu tránh bão tại kênh đào Đại Vận Hà ở thành phố Yangzhou, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Siêu bão Ba Vì đã càn quét khu vực Đông Á ngày 11/7, gây mưa lớn và gió mạnh tại Nhật Bản, Đài Loan/ Trung Quốc và Trung Quốc đại lục. Giới chức Trung Quốc đã sơ tán hơn 600.000 người trước khi bão đổ bộ, trong khi Nhật Bản phát cảnh báo sạt lở, ngập lụt và Đài Loan hủy gần 1.200 chuyến bay.

Bão càn quét đảo Okinawa

Tại Nhật Bản, bão Ba Vì quét qua tỉnh đảo Okinawa và quần đảo Sakishima ở cực Nam, làm gián đoạn hơn 200 chuyến bay và buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phát cảnh báo về gió giật mạnh, mưa lớn, sóng cao, nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt tại các khu vực ven biển cũng như dọc các con sông.

Theo cơ quan này, bão có thể gây gió dữ dội đủ sức làm hư hại nhà cửa, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng ven biển và dọc các con sông.

Tính đến 6 giờ sáng 11/7 (giờ địa phương), tâm bão Ba Vì ở khu vực phía đông - đông nam đảo Miyako (Okinawa), di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h và có sức gió tối đa lên tới 216 km/h.

Dự báo bão Ba Vì sẽ tiếp tục di chuyển ra xa lãnh thổ Nhật Bản sau khi đi qua quần đảo Sakishima.

Đài Loan sơ tán hơn 14.000 người, 36 người bị thương

Tại đảo Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu ở các khu vực miền núi phía Bắc và phía Đông, nhằm phòng ngừa nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Dù bão không đổ bộ trực tiếp, giới chức cảnh báo một số khu vực có thể hứng lượng mưa gần 1 mét.

Đến ngày 11/7, ít nhất 36 người đã bị thương, chủ yếu do tai nạn giao thông trong điều kiện gió mạnh và mưa lớn. Gần 1.200 chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy, trong khi hầu hết các thành phố và huyện trên đảo cho người dân nghỉ tránh bão, đóng cửa trường học và cơ quan công quyền. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam vẫn hoạt động nhưng giảm tần suất khai thác.

Trung Quốc sơ tán hơn 600.000 người

Trong khi đó, Trung Quốc đang triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn trước khi bão Ba Vì dự kiến đổ bộ vào khu vực giữa thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) và Phúc Đỉnh (tỉnh Phúc Kiến) trong đêm 11 hoặc rạng sáng 12/7. Giới khí tượng nhận định đây có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền Đông Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Theo Reuters, hơn 600.000 người đã được sơ tán, trong đó riêng tỉnh Chiết Giang có hơn nửa triệu người phải rời khỏi nơi ở. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo bão màu cam và cảnh báo mưa lớn màu đỏ đầu tiên trong năm.

Mưa lớn đã xuất hiện từ ngày 10/7 và dự kiến kéo dài suốt cuối tuần, không chỉ tại khu vực bão đổ bộ mà còn lan tới nhiều địa phương phía Bắc như Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiểm Tây và Liêu Ninh.Thành phố Phủ Thuận (tỉnh Liêu Ninh) yêu cầu tất cả các cơ sở dạy thêm đóng cửa trong ngày 11/7.

Nhiều tuyến phà, trường học, công viên và điểm du lịch ngoài trời đã đóng cửa. Hàng trăm chuyến bay và một số tuyến đường sắt bị hủy hoặc tạm dừng hoạt động, trong khi hơn 17.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động sẵn sàng ứng phó.

Nhiều công viên, điểm du lịch ngoài trời và địa điểm công cộng tại Bắc Kinh, Hà Bắc và Nội Mông cũng tạm ngừng hoạt động do nguy cơ thời tiết cực đoan.

Hoàn lưu bão cũng mở rộng tới nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiểm Tây và Liêu Ninh, nơi mưa lớn và nguy cơ ngập lụt được cảnh báo ở mức cao. Riêng tại Bắc Kinh, gần 100.000 người đã được sơ tán để phòng tránh mưa lũ. Để tăng khả năng phòng chống lũ, hồ chứa nước Miyun ở Bắc Kinh đã nâng lưu lượng xả lên 205 m³/giây, so với khoảng 135 m³/giây trước đó.

Ngoài khu vực Đông Á, hoàn lưu của bão Bavi còn góp phần làm gia tăng mưa gió mùa tại Philippines, nơi lũ quét và sạt lở đất đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

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#Siêu bão Ba Vì #Trung Quốc #Nhật Bản #Okinawa

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