Giá gạo tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2024

Gạo được bày bán tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 5/6/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản công bố ngày 10/7 cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 5/7, giá gạo trung bình tại khoảng 1.000 cửa hàng đạt mức 3.458 yen, giảm 96 yen so với tuần trước đó và ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá của các thương hiệu gạo cao cấp cũng giảm 87 yen xuống còn 3.521 yen. Đại diện Bộ Nông nghiệp Nhật Bản nhận định việc thanh lý lượng gạo cũ trong kho đang được đẩy nhanh khi thời điểm thu hoạch vụ mùa mới đang cận kề.

Trước đó, thị trường gạo của quốc gia Đông Á này từng rơi vào khủng hoảng vào mùa hè năm 2024. Thời tiết nắng nóng cực đoan khi đó đã làm suy giảm nghiêm trọng sản lượng thu hoạch, đẩy giá một bao gạo 5 kg từ mức trung bình 2.000 yen trước khủng hoảng vọt lên trên 4.000 yen, khiến mặt hàng lương thực thiết yếu này gần như biến mất trên các kệ hàng.

Để đối phó với tình trạng khan hiếm, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định xả kho dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, động thái này vô tình khiến người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại gạo dự trữ hoặc gạo nhập khẩu có giá thành rẻ hơn, dẫn đến việc lượng tồn kho của khu vực tư nhân tích tụ nhanh chóng sau đó. Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, lượng gạo tồn kho tư nhân đã đạt mức 2,23 triệu tấn, tăng tới 51% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa mức dự trữ tối ưu được khuyến nghị là từ 1,8 triệu đến 2 triệu tấn.