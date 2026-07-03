Cậu bé lái xe tông chết 10 nhà sư có thể bị xử lý thế nào

Dư luận Thái Lan đang chấn động với vụ bé trai 11 tuổi ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan, hôm 2/7 điều khiển một chiếc xe bán tải lao với tốc độ cao vào đoàn bộ hành Phật giáo, khiến 10 nhà sư thiệt mạng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách giới chức sẽ xử lý sự việc thế nào.

Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy cậu bé này đã lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Các nhà sư gặp nạn khi đang thực hiện chuyến hành hương từ một ngôi chùa ở tỉnh Mukdahan tới tỉnh Ubon Ratchathani lân cận.

Hiện trường vụ bé trai tông xe vào nhóm nhà sư ở tỉnh Mukdahan phía đông bắc Thái Lan ngày 2/7. Ảnh: AFP

Trước nỗi bức xúc của dư luận, Viện Lưu trữ Quốc hội Thái Lan (PRT) đã giải thích về các quy định pháp lý có thể áp dụng với trường hợp này để xử lý cậu bé cũng như bố mẹ cậu.

PRT dẫn Điều 73 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, quy định rằng trẻ em từ 12 tuổi trở xuống phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, điều tra viên phải chuyển sự việc cho các cơ quan chức năng theo Luật Bảo vệ Trẻ em để xem xét các biện pháp phù hợp.

Cơ quan này cũng dẫn Điều 56 Luật Giao thông đường bộ năm 1979, cấm chủ xe giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe hoặc người có giấy phép không phù hợp. Người vi phạm điều này sẽ bị phạt hành chính lên đến 2.000 baht (khoảng 60 USD).

PRT tiếp tục viện dẫn Điều 429 của Bộ luật Dân sự và Thương mại, trong đó quy định rằng cha mẹ hoặc người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với thiệt hại do người chưa thành niên gây ra, trừ khi có thể chứng minh rằng họ đã giám sát đứa trẻ cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được hậu quả.

Các điều khoản luật pháp được PRT đưa ra trong lúc cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ tai nạn.

Mẹ của bé trai sau vụ tai nạn đã gặp cảnh sát và cho biết con trai lén lấy xe lái đi mà bố mẹ không hay biết. Người mẹ nói thêm rằng ngay sau khi phát hiện sự việc, bà đã gọi cho đường dây nóng khẩn cấp 191, nhưng các sĩ quan không thể chặn chiếc xe trước khi nó đâm vào các nhà sư.

Phairoj Thaiphutra, cảnh sát trưởng tỉnh Mukdahan, cho biết cảnh sát chưa thể lấy lời khai của cậu bé, vì cậu vẫn còn bị sốc sau sự việc. Cảnh sát cho biết bất kỳ hành động pháp lý nào tiếp theo cũng sẽ được tiến hành theo luật pháp Thái Lan.