Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Cậu bé lái xe tông chết 10 nhà sư có thể bị xử lý thế nào

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Theo luật Thái Lan, cậu bé lái xe tông 10 nhà sư thiệt mạng sẽ không bị truy cứu hình sự, nhưng bố mẹ cậu vẫn phải chịu trách nhiệm.

Dư luận Thái Lan đang chấn động với vụ bé trai 11 tuổi ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan, hôm 2/7 điều khiển một chiếc xe bán tải lao với tốc độ cao vào đoàn bộ hành Phật giáo, khiến 10 nhà sư thiệt mạng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách giới chức sẽ xử lý sự việc thế nào.

Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy cậu bé này đã lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Các nhà sư gặp nạn khi đang thực hiện chuyến hành hương từ một ngôi chùa ở tỉnh Mukdahan tới tỉnh Ubon Ratchathani lân cận.

Hiện trường vụ bé trai tông xe vào nhóm nhà sư ở tỉnh Mukdahan phía đông bắc Thái Lan ngày 2/7. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ bé trai tông xe vào nhóm nhà sư ở tỉnh Mukdahan phía đông bắc Thái Lan ngày 2/7. Ảnh: AFP

Trước nỗi bức xúc của dư luận, Viện Lưu trữ Quốc hội Thái Lan (PRT) đã giải thích về các quy định pháp lý có thể áp dụng với trường hợp này để xử lý cậu bé cũng như bố mẹ cậu.

PRT dẫn Điều 73 của Bộ luật Hình sự Thái Lan, quy định rằng trẻ em từ 12 tuổi trở xuống phạm tội sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, điều tra viên phải chuyển sự việc cho các cơ quan chức năng theo Luật Bảo vệ Trẻ em để xem xét các biện pháp phù hợp.

Cơ quan này cũng dẫn Điều 56 Luật Giao thông đường bộ năm 1979, cấm chủ xe giao phương tiện cho người không có giấy phép lái xe hoặc người có giấy phép không phù hợp. Người vi phạm điều này sẽ bị phạt hành chính lên đến 2.000 baht (khoảng 60 USD).

PRT tiếp tục viện dẫn Điều 429 của Bộ luật Dân sự và Thương mại, trong đó quy định rằng cha mẹ hoặc người giám hộ cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với thiệt hại do người chưa thành niên gây ra, trừ khi có thể chứng minh rằng họ đã giám sát đứa trẻ cẩn thận nhưng vẫn không ngăn được hậu quả.

Các điều khoản luật pháp được PRT đưa ra trong lúc cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra các tình tiết xung quanh vụ tai nạn.

Mẹ của bé trai sau vụ tai nạn đã gặp cảnh sát và cho biết con trai lén lấy xe lái đi mà bố mẹ không hay biết. Người mẹ nói thêm rằng ngay sau khi phát hiện sự việc, bà đã gọi cho đường dây nóng khẩn cấp 191, nhưng các sĩ quan không thể chặn chiếc xe trước khi nó đâm vào các nhà sư.

Phairoj Thaiphutra, cảnh sát trưởng tỉnh Mukdahan, cho biết cảnh sát chưa thể lấy lời khai của cậu bé, vì cậu vẫn còn bị sốc sau sự việc. Cảnh sát cho biết bất kỳ hành động pháp lý nào tiếp theo cũng sẽ được tiến hành theo luật pháp Thái Lan.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/cau-be-lai-xe-tong-chet-10-nha-su-co-the-bi-xu-ly-the-nao-5093018.html

Tin liên quan

Tags:

#Thái Lan #tai nạn ở Thái Lan #Bộ luật Hình sự Thái Lan

Chủ đề Thế giới ngày qua

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Ngày 29/6, Quân đội Mỹ thông báo cảng biển quan trọng La Guaira của Venezuela đã hoạt động trở lại nhằm đẩy nhanh quá trình tiếp nhận hàng viện trợ, trong bối cảnh số người thiệt mạng do 2 trận động đất mạnh liên tiếp tuần trước đã vượt 1.700 người và vẫn còn hàng chục nghìn người mất tích.
Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Doanh thu từ kênh đào Suez của Ai Cập tăng mạnh

Lãnh đạo Ban quản lý kênh đào Suez của Ai Cập cho biết doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài khóa 2025-2026 tăng rất mạnh, đạt 4,67 tỷ USD. Nguyên nhân là bởi lượng tàu và hàng hóa lưu thông qua tuyến Biển Đỏ gia tăng.
Mỹ tiếp tục không kích Iran

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào 'nhiều mục tiêu' ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV vào một con tàu gần Hormuz.
Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.
Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!