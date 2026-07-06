Tổng thống Trump dự kiến điện đàm với Tổng thống Putin sau cuộc gặp người đồng cấp Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thông tin trên do truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay. Theo nguồn tin, vị quan chức trên đề nghị giấu tên khi trao đổi với báo giới về chuyến công du của Tổng thống Trump. Nguồn tin cho biết ông Trump sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 8/7 để thảo luận về “cách thức có thể chấm dứt cuộc chiến”.

Quan chức này cũng cho biết sau cuộc gặp với ông Zelensky, nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin. Theo nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cần khẩn trương thúc đẩy các nỗ lực nhằm đưa cuộc xung đột Ukraine đến hồi kết.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Putin đã khẳng định với người đồng cấp Mỹ rằng Moskva sẵn sàng hướng tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine trên cơ sở lập trường của Nga.

Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, trong đó có việc tính đến chuyến tham dự Hội nghị NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới của Tổng thống Trump.

Đến nay, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa phản hồi đề nghị của hãng thông tấn TASS về cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong hai ngày 7 - 8/7. Hội nghị được đánh giá là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của NATO trong nhiều năm qua, khi các nước thành viên tập trung thảo luận về xung đột Nga - Ukraine, tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu, duy trì sự đoàn kết trong liên minh cũng như vai trò của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Vấn đề tiếp tục hỗ trợ Ukraine và phân chia trách nhiệm giữa các đồng minh cũng được dự báo là những nội dung trọng tâm của hội nghị.

Theo giới quan sát, một trong những phép thử lớn nhất của hội nghị lần này là khả năng duy trì sự đồng thuận giữa các đồng minh trong bối cảnh còn tồn tại những khác biệt về mức chi tiêu quốc phòng, vai trò của Mỹ tại châu Âu và phương thức hỗ trợ Ukraine. Các nhà lãnh đạo NATO được kỳ vọng sẽ tái khẳng định cam kết đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể, đồng thời phát đi thông điệp về sự đoàn kết của liên minh trước những thách thức an ninh hiện nay.