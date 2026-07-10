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Thế giới

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhận định về mục đích của ông Trump khi nêu vấn đề Greenland

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Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc Tổng thống Donald Trump khơi lại đề xuất Mỹ kiểm soát Greenland không phản ánh một định hướng chính sách đối ngoại rõ ràng, mà chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý và kích thích phản ứng từ dư luận.

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Cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong một chương trình đặc biệt của kênh Euronews về hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 9/7, ông Bolton cho rằng những phát biểu mới nhất của ông Trump về Greenland nên được nhìn nhận như một phần trong phong cách chính trị quen thuộc của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tại hội nghị, ông Trump một lần nữa nói Greenland nên nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, lập luận rằng vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh Mỹ. Ông cũng chỉ trích Copenhagen chưa làm đủ để tăng cường năng lực phòng thủ tại khu vực Bắc Cực.

Ông Bolton, người từng giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cho rằng Tổng thống Mỹ có lịch sử đưa ra các tuyên bố gây tranh cãi nhằm tạo hiệu ứng chính trị. Theo ông, việc Tổng thống Trump liên tục nhắc tới Greenland không nhất thiết xuất phát từ một kế hoạch chính sách cụ thể, mà nhằm khiến các bên phản ứng mạnh.

Ông Bolton nói Tổng thống Trump đang cố tình kích thích dư luận, bởi những phát biểu như vậy thường khiến nhiều người bất bình và giúp ông trở thành tâm điểm chú ý. Cựu quan chức này cũng nhắc lại một giai đoạn trong Nhà Trắng, khi ông Trump từng cố ý đọc một phần bài đăng mạng xã hội bằng chữ in hoa để tạo phản ứng mạnh hơn.

Những bình luận của ông Bolton được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục gây chú ý tại hội nghị NATO bằng các phát biểu chỉ trích một số đồng minh.

Dù vậy, ông Bolton đánh giá kết quả chung của hội nghị vẫn tích cực. Theo ông, tuyên bố chung được các thành viên nhất trí thông qua là một văn kiện tốt, trong khi kết quả đối với Ukraine cũng tương đối thuận lợi, dù Tổng thống Volodymyr Zelensky không đạt được tất cả những điều Kiev mong muốn.

Trong một cuộc gặp song phương, Tổng thống Trump thừa nhận quan hệ giữa ông và Tổng thống Zelensky đã cải thiện sau cuộc đối đầu ban đầu tại Phòng Bầu dục năm 2025. Nhận xét này được xem là dấu hiệu mềm mỏng hơn so với những căng thẳng từng xuất hiện giữa hai nhà lãnh đạo.

Bên cạnh vấn đề Greenland và Ukraine, ông Bolton cũng đặt câu hỏi về việc NATO có cần tiếp tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo hằng năm hay không. Ông lưu ý tuyên bố chung của hội nghị lần này không nhắc tới kế hoạch tổ chức thượng đỉnh tại Albania vào năm 2027, đồng thời cho rằng liên minh không bắt buộc phải họp cấp cao mỗi năm.

Theo ông Bolton, việc bỏ qua một hoặc hai năm sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới NATO. Ngược lại, tổ chức ít hội nghị hơn có thể giúp giảm nguy cơ biến động chính trị, nhất là trong bối cảnh cách tiếp cận tương lai của ông Trump đối với liên minh vẫn khó đoán định.

Ông Bolton cho rằng dù Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh trước khi tới Ankara, nhà lãnh đạo Mỹ lại tỏ ra xây dựng hơn trong cuộc họp báo cuối cùng, khi mô tả phần lớn họ là những người tốt. Tuy nhiên, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo sẽ không ai lường trước được tâm trạng và lập trường của Tổng thống Trump sẽ ra sao trong một năm tới.

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Tags:

#An ninh Quốc gia Mỹ #vấn đề Greenland #Mỹ kiểm soát Greenland #chính sách đối ngoại

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