Ông Trump tin Nga và Ukraine có thể sớm đạt thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 bày tỏ lạc quan rằng Nga và Ucraina (Ukraine) có thể sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm.
Phát biểu với các phóng viên trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả Moscow và Kiev đều đang mong muốn tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán. Ông cho biết đã có các cuộc điện đàm tích cực với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong những ngày gần đây.
Theo ông Trump, cả Nga và Ukraine hiện đều có động lực lớn hơn để sớm chấm dứt xung đột. Với kinh nghiệm đàm phán của mình, ông bày tỏ tin tưởng các bên có thể đạt được một thỏa thuận trong tương lai gần.
Cũng trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Trump cho biết ông thất vọng với NATO và ám chỉ rằng nếu hội nghị không được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông có thể đã không tham dự
Tổng thống Mỹ đồng thời tiếp tục chỉ trích các đồng minh trong NATO vì cho rằng họ không dành cho Washington sự ủng hộ tương xứng sau các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ông nhấn mạnh Mỹ đã đầu tư nguồn lực rất lớn cho NATO trong nhiều thập kỷ nhằm bảo đảm an ninh cho châu Âu và các đồng minh trước các mối đe dọa, nhưng chưa nhận được sự chia sẻ trách nhiệm tương xứng.
Bên cạnh các vấn đề về Ukraine và NATO, ông Trump cũng đề cập đến Greenland, vấn đề đã nhiều lần gây tranh cãi giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu.
Ông tiếp tục khẳng định Greenland nên nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ thay vì Đan Mạch, đồng thời chỉ trích lập trường phản đối của các nước châu Âu. Theo ông, Washington đã đầu tư rất lớn để bảo đảm an ninh cho châu Âu trước các mối đe dọa, trong khi không nhận được sự hợp tác tương xứng. Ông cũng cho rằng Mỹ hoàn toàn có thể xem xét việc rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi châu Âu trong bối cảnh tình hình khu vực đã thay đổi đáng kể so với hai thập kỷ trước.
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump thúc đẩy ý tưởng Mỹ nắm quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch có vị trí chiến lược tại Bắc Cực. Những phát biểu này từng nhiều lần làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Copenhagen, dù cả hai đều là thành viên trong NATO. Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo này không phải là đối tượng để mua bán và bác bỏ mọi đề xuất chuyển giao chủ quyền.
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