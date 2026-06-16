Ông Zelensky nêu lý do đề xuất gặp thượng đỉnh với ông Putin tại Mỹ

Sau khi đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục đề xuất phương án tổ chức cuộc gặp này ở Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mỹ theo một hình thức mà ông Zelensky tin rằng nhà lãnh đạo Nga "khó có thể từ chối".
“Hôm qua, chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump rằng một cuộc gặp như vậy có thể được tổ chức tại Mỹ, theo một hình thức mà ông Putin sẽ khó từ chối, ít nhất là trước Tổng thống Trump. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông Zelensky nói.
Trước đó, ông Zelensky thừa nhận đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp tuần này để đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm.
Trong thời gian qua, ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp ông Putin để thảo luận về cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua.
Ngày 4/6, ông Zelensky đã công bố một bức thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Nga, trong đó đề xuất tổ chức một cuộc gặp tại một nước thứ 3 nhằm đạt được các thỏa thuận về một nền hòa bình lâu dài.
Đáp lại, Tổng thống Putin bác thư ngỏ của ông Zelensky, công khai tuyên bố ông không thấy có lý do gì để gặp mặt nhà lãnh đạo Ukraine cho tới khi có một thỏa thuận hòa bình giữa 2 nước.
Nga nhiều lần đặt nghi vấn về tính chính danh của Tổng thống Zelensky vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc và Ukraine chưa tổ chức cuộc bầu cử mới do tình trạng thiết quân luật. Nga cũng đề nghị Ukraine bỏ đạo luật do Tổng thống Zelensky ban hành, trong đó cấm các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin.
Điện Kremlin nhiều lần khẳng định lập trường rằng Nga không phản đối hội đàm trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng một cuộc gặp như vậy chỉ có thể diễn ra khi có đầy đủ điều kiện và sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ ở Moscow. Phía Ukraine không đồng ý với đề xuất này và cũng đã đề xuất ông Putin tới Kiev để đàm phán.
Hồi đầu tháng này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lời mời nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn hiệu lực.
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