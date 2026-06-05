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Thế giới

Tổng thống Trump lên tiếng sau khi Tổng thống Ukraine đề xuất đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga

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Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là một “điều tuyệt vời” nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp trực tiếp lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ là một “điều tuyệt vời” nếu hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng cả hai bên đều phải chấp nhận những sự thỏa hiệp.

Trong một phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 4/6, Tổng thống Trump nói: “Tôi rất vui khi thấy họ có thể đang nói về việc gặp nhau. Tôi nghĩ chúng tôi đã góp phần rất lớn vào điều đó”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu họ gặp nhau. Họ nên làm vậy - hãy giải quyết dứt điểm chuyện này”.

Theo hãng tin AFP của Pháp, Tổng thống Trump, người từng đối mặt với nhiều chỉ trích vì công khai chỉ trích ông Zelensky tại Phòng Bầu dục vào năm ngoái, trong khi đồng thời mời ông Putin tham dự một hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine chỉ trong vòng một ngày sau khi nhậm chức.

Tổng thống Trump đã gây sức ép lên cả hai bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột, nhưng sự chú ý của ông phần lớn bị chi phối bởi cuộc chiến tranh với Iran do Mỹ và Israel phát động cách đây hơn ba tháng.

Đề cập tới Liên bang Nga và Ukraine, Tổng thống Trump cho rằng cả hai “đều sẽ phải đưa ra những sự thỏa hiệp. Tôi đã gợi ý những sự thỏa hiệp đó, và như các bạn biết, chúng tôi đã đóng vai trò rất lớn trong việc này”, nhưng không nêu cụ thể những thỏa hiệp đó là gì.

Trước đó, trang web của Phủ tổng thống Ukraine đã đăng một bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi tới Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Trong thư, ông Zelensky đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga để thảo luận việc chấm dứt chiến tranh, đồng thời khẳng định ông cũng sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Ông Zelensky viết: “Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp. Ukraine sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện trong thời gian diễn ra các cuộc thương lượng".

Tổng thống Ukraine lưu ý Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Arab đã bày tỏ sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán như vậy.

Ông Zelensky cũng đề xuất một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh theo hình thức "tất cả đổi tất cả", đánh giá điều này có thể là một sự khởi đầu tốt để chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - bên trái - và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: PAP-THX/TTXVN
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - bên trái - và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: PAP-THX/TTXVN

Ông Peskov nói: “Tổng thống Putin đã nói rằng nếu ông Zelensky muốn đối thoại, ông ấy có thể đến Moskva và làm điều đó”.

Bình luận về những nỗ lực của Mỹ nhằm hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine, ông Peskov cho biết Liên bang Nga chưa bao giờ lý tưởng hóa vai trò của Mỹ và các lợi ích quốc gia của Liên bang Nga vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Về phần mình, phát biểu với các nhà báo nước ngoài tại Saint Petersburg ngay trước khi lời kêu gọi của ông Zelensky được công bố, Tổng thống Putin tiếp tục đặt câu hỏi về tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine.

Theo hãng tin AFP, ông Putin cho rằng vấn đề liệu ông Zelensky có phải là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine hay không cần được “phân tích”, sau khi nhiệm kỳ tổng thống 5 năm đầu tiên của ông hết hạn vào năm 2024.

Luật thiết quân luật tại Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến, và ông Zelensky đã đề xuất tiến hành bầu cử hoặc trưng cầu dân ý về bất kỳ thỏa thuận hòa bình cuối cùng nào nếu một lệnh ngừng bắn toàn diện được thiết lập.

Ông Putin tuyên bố rằng ông chỉ gặp ông Zelensky để hoàn tất một thỏa thuận đã được thống nhất từ trước, đồng thời bác bỏ những lời kêu gọi tổ chức cuộc gặp trước khi đạt được thỏa thuận.

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Vladimir Putin. #đàm phán trực tiếp

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