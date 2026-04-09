Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến dẫn đầu phái đoàn tham dự đàm phán với Iran tại Pakistan, bắt đầu từ ngày 10/4. Cùng tham gia có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Trump lưu ý khả năng ông Vance không tham dự vẫn để ngỏ do lo ngại an ninh.

Trước đó, Pakistan đã đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại tại Islamabad ngay trong tuần này. Tổng thống Trump xác nhận các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ diễn ra “rất sớm”, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4.

Tuy nhiên, triển vọng đàm phán đang bị phủ bóng bởi những bất đồng. Một quan chức Nhà Trắng khẳng định kế hoạch ngừng bắn 10 điểm do Iran công bố không phản ánh khuôn khổ mà Washington chấp thuận, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không đàm phán công khai.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đã vi phạm 3 điều khoản then chốt trong đề xuất ngừng bắn, gồm các cuộc tấn công tại Liban, việc máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran và từ chối quyền làm giàu urani của Tehran. Ông cho rằng trong bối cảnh này, việc tiếp tục đàm phán là “không hợp lý”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cảnh báo Tehran có thể rút khỏi thỏa thuận nếu các hành động quân sự, đặc biệt tại Liban, tiếp diễn. Trong khi đó, Israel khẳng định Liban không nằm trong phạm vi của lệnh ngừng bắn.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với lãnh đạo Azerbaijan và Pháp, nhấn mạnh sự thiếu tin tưởng đối với Mỹ do các tiền lệ trước đó, đồng thời khẳng định việc Iran chấp nhận ngừng bắn thể hiện thiện chí giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Ông cũng cho biết kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất là cơ sở để hướng tới chấm dứt chiến tranh, trong đó yêu cầu duy trì ngừng bắn tại Liban là điều kiện then chốt.

Về phía Mỹ, vấn đề urani làm giàu được xác định là trọng tâm đàm phán. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã yêu cầu Iran phải giao nộp toàn bộ lượng urani làm giàu, coi đây là “lằn ranh đỏ”, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục hành động quân sự nếu cần thiết.

Trước đó, Nhà Trắng công bố báo cáo tổng thể về Chiến dịch "Epic Fury", khẳng định Mỹ đã đạt và vượt toàn bộ mục tiêu quân sự chỉ trong 38 ngày, buộc Iran chấp nhận ngừng bắn và quay lại bàn thương lượng.

Theo báo cáo, hơn 13.000 mục tiêu trên lãnh thổ Iran đã bị tấn công; phần lớn hệ thống phòng không, tên lửa, máy bay không người lái và năng lực công nghiệp quốc phòng của nước này bị phá hủy hoặc suy giảm nghiêm trọng. Không quân Iran gần như bị vô hiệu hóa, trong khi hải quân bị tổn thất nặng nề với phần lớn tàu chiến bị đánh chìm.

Chiến dịch có sự tham gia của trên 50.000 quân nhân Mỹ, thực hiện hơn 10.000 phi vụ. Mỹ và các đối tác cũng đã đánh chặn khoảng 1.700 tên lửa và máy bay không người lái. Nhà Trắng cho rằng áp lực quân sự buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận đàm phán.