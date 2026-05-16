Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Những tòa nhà ở Tehran, Iran bị phá huỷ trong vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật báo Tehran Times của Iran số ra ngày 15/5 cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt về vấn đề hạt nhân.

Theo nguồn tin trên, Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ hai liên quan đến vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Iran đã đưa ra đề xuất 14 điểm, kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Kế hoạch này được trao đổi qua bên trung gian Pakistan nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ trước đó.

Trong khi kế hoạch của Mỹ kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, Iran yêu cầu thời hạn 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, cho rằng các cuộc đàm phán cần tập trung vào chấm dứt xung đột chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời./.