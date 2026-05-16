Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.

Những tòa nhà ở Tehran, Iran bị phá huỷ trong vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật báo Tehran Times của Iran số ra ngày 15/5 cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran, đồng thời nhắc lại lập trường của Washington, đặc biệt về vấn đề hạt nhân.

Theo nguồn tin trên, Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ hai liên quan đến vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.

Trước đó, hồi đầu tháng này, Iran đã đưa ra đề xuất 14 điểm, kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Kế hoạch này được trao đổi qua bên trung gian Pakistan nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ trước đó.

Trong khi kế hoạch của Mỹ kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, Iran yêu cầu thời hạn 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, cho rằng các cuộc đàm phán cần tập trung vào chấm dứt xung đột chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời./.

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
