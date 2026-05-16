Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Ô tô bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Pigott, sau vòng đàm phán “hiệu quả” kéo dài 2 ngày tại Washington, Israel và Liban đã được đồng thuận về việc “lệnh ngừng bắn hôm 16/4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho những tiến triển hơn nữa”.

Cũng theo ông Pigott, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo trong 2 ngày 2 và 3/6 nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29/5.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới “sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung”.

Thỏa thuận ngừng bắn, đã được gia hạn trước đó, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/5. Tuy nhiên, tình trạng giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah vẫn diễn ra hàng ngày, chủ yếu ở miền Nam Liban.

Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Liban cho biết một cuộc tấn công của Israel vào miền Nam Liban đã khiến 3 nhân viên y tế thuộc Ủy ban Y tế Hồi giáo có liên hệ với Hezbollah thiệt mạng trong ngày 15/5.

Theo cơ quan trên, cuộc tấn công của Israel “nhắm trực tiếp vào” trung tâm của Ủy ban Y tế Hồi giáo ở khu vực Haruf, miền Nam Liban, khiến 3 nhân viên y tế thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng.

Cũng trong ngày 15/5, quân đội Israel đã kêu gọi cư dân tại một số tòa nhà ở thành phố Tyre, miền Nam Liban, ngay lập tức sơ tán trước những đợt tấn công dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực này.