Tiêm kích tác chiến điện tử Mỹ va chạm, cùng rơi tại chỗ

Sự việc xảy ra ngày 17/5 tại căn cứ không quân Mountain Home ở bang Idaho, khi các tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler của hải quân Mỹ đang bay biểu diễn. Cả 4 phi công trên hai máy bay đều an toàn và đang được kiểm tra y tế. Căn cứ Mountain Home đã bị phong tỏa sau tai nạn.

Video hiện trường cho thấy một chiếc EA-18G hạ độ cao và rút ngắn giãn cách khi máy bay còn lại đang kéo cao. Hai phi cơ va chạm và dường như dính chặt với nhau, xoay vòng mất kiểm soát rồi bắt đầu rơi tự do. Các phi công phóng ghế thoát hiểm, hai chiếc EA-18G rơi tại chỗ và phát nổ.

Tiêm kích EA-18G Mỹ va chạm khi biểu diễn ở căn cứ Mountain Home, bang Idaho, Mỹ ngày 17/5. Video: Idaho News

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có tầm nhìn tốt và gió giật khoảng 47 km/h.

Ban tổ chức cho biết chương trình tại căn cứ Mountain Home gồm các màn bay biểu diễn và nhảy dù nhằm "kỷ niệm lịch sử hàng không, cũng như cung cấp cái nhìn vể năng lực không quân hiện đại".

Đây là lần đầu căn cứ Mountain Home tổ chức sự kiện trình diễn kể từ năm 2018, thời điểm một người chơi dù lượn thiệt mạng khi biểu diễn tại đây. Tháng 9/2003, một tiêm kích F-16 gặp sự cố khi thực hiện động tác nhào lộn trên căn cứ này, phi công đưa máy bay ra khỏi khu vực đông người và phóng ghế thoát hiểm chỉ một giây trước khi máy bay chạm đất.

EA-18G là biến thể tác chiến điện tử của tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, có giá khoảng 70 triệu USD mỗi chiếc. Máy bay được trang bị nhiều cảm biến hiện đại và các tổ hợp gây nhiễu, chuyên hỗ trợ từ xa cho lực lượng tham chiến, chế áp lưới phòng không đối phương và đảm bảo khả năng sống sót của vũ khí tầm xa.

Ngoài ra, những chiếc Growler còn có thể giúp sức cho hoạt động xâm nhập hoặc rút lui của đặc nhiệm và các đơn vị mặt đất.

