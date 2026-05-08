Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Quang cảnh eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình an ninh tại Iran tối 7/5 tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần eo biển Hormuz, trong lúc Tehran, Washington và các nước khu vực vẫn đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc nhằm tìm kiếm thỏa thuận giảm căng thẳng.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin từ hãng thông tấn Fars của Iran cho biết nhiều âm thanh giống tiếng nổ đã được nghe thấy gần thành phố cảng Bandar Abbas ở miền Nam Iran, trong khi hãng tin Mehr đưa tin xuất hiện các vụ nổ trên đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz.

Một số hãng truyền thông Iran sau đó cho rằng các vụ nổ có thể liên quan hoạt động “đấu hỏa lực với đối phương,” song giới chức Tehran chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể.

Trong diễn biến đáng chú ý, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) liên quan các vụ nổ trên, đồng thời cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.

Căng thẳng mới xuất hiện chỉ ít ngày sau khi UAE cáo buộc Iran tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu khí và tàu thuyền tại khu vực Vùng Vịnh.

Trong khi đó, Tehran phủ nhận thực hiện các cuộc tấn công này nhưng cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu có hành động quân sự nhằm vào Iran từ lãnh thổ UAE.

Song song với diễn biến an ninh, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục được duy trì. Kênh truyền hình 12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington sẽ dành thời gian cho đàm phán với Iran cho tới sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào cuối tuần tới, đồng thời để ngỏ khả năng quay lại phương án quân sự nếu không đạt được thỏa thuận.

Theo nguồn tin này, Nhà Trắng đang chờ phản hồi chính thức của Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ, trong khi đặc phái viên Steve Witkoff tiếp tục ở lại Trung Đông để thúc đẩy đàm phán.

Trong bối cảnh đó, báo Washington Post dẫn đánh giá của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng Iran hiện vẫn có thể chống chịu chiến dịch phong tỏa của Mỹ trong khoảng 2-4 tháng trước khi chịu tác động kinh tế nghiêm trọng.

Báo cáo tình báo Mỹ cũng nhận định Iran vẫn duy trì được khoảng 75% số bệ phóng tên lửa cơ động và khoảng 70% kho tên lửa hiện có, trong khi phần lớn các cơ sở lưu trữ ngầm đã được khôi phục hoạt động.

Những diễn biến mới cho thấy tình hình tại Iran và khu vực eo biển Hormuz tiếp tục ở trạng thái rất nhạy cảm, khi các nỗ lực ngoại giao vẫn song song tồn tại cùng nguy cơ leo thang quân sự và đối đầu an ninh tại vùng Vịnh./.