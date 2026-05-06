Tàu hàng trúng đạn ở eo biển Hormuz, Iran lập cơ chế quản lý mới

Các tàu neo ở khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Theo bản tin của Press TV, Iran cảnh báo Hải quân Mỹ không được tiến vào eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu thương mại sẽ phải phối hợp với quân đội Iran nếu muốn đi qua. Nước này cũng công bố bản đồ mới của eo biển với phạm vi kiểm soát mở rộng.

Giới chức Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn mong manh với Iran vẫn được duy trì, đồng thời thúc đẩy chiến dịch mở lại eo biển Hormuz. Đồng minh của Mỹ là UAE cho biết họ vừa hứng làn sóng tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã phá hủy một số tàu nhỏ, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nỗ lực hộ tống các tàu chở dầu mắc kẹt qua eo biển Hormuz mang tính chất phòng thủ.

“Chúng tôi sẽ không nổ súng trừ khi bị tấn công trước. Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc. Chúng tôi không mong muốn tình huống leo thang thêm”, ông Rubio nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời khẳng định Mỹ đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự.

Một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Donald Trump khi phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran là đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa bàn giao khoảng 400kg uranium được làm giàu ở mức cao.

Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, gây gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng cao.

Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển bằng cách đe dọa triển khai thủy lôi, máy bay không người lái, tên lửa và tàu tấn công tốc độ cao. Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran và tổ chức các đoàn tàu thương mại được hộ tống.

Trong lúc ông Rubio phát biểu, UKMTO của Anh thông báo 1 tàu chở hàng đã bị trúng đạn tại eo biển. Thông tin chi tiết chưa được công bố.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trước đó khẳng định Washington đã đảm bảo được hành lang an toàn qua tuyến đường thủy này và hàng trăm tàu thương mại đang xếp hàng để đi qua. Ông cũng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tuần với Iran vẫn còn hiệu lực.

“Hiện tại lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ”, ông nói.

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ “chưa vượt ngưỡng để tái khởi động các hoạt động chiến đấu quy mô lớn”.

Khi được hỏi điều gì có thể khiến Iran vi phạm lệnh ngừng bắn, Tổng thống Donald Trump nói: “Họ biết điều gì không nên làm”.

Ngay sau phát biểu của ông Hegseth, Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không của nước này tiếp tục đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran, dù Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran phủ nhận.

Bộ Ngoại giao UAE gọi đây là hành động leo thang nghiêm trọng và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định nước này có “quyền đầy đủ và hợp pháp” để đáp trả.

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc từ Abu Dhabi, khẳng định các hành động quân sự của họ chỉ nhằm đẩy lùi sự “xâm lược của Mỹ”.

Sau khi công bố bản đồ mới với vùng kiểm soát mở rộng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo các tàu phải đi đúng hành lang đã được chỉ định, nếu không sẽ đối mặt với “phản ứng quyết liệt”.

Ngày 4/5, quân đội Mỹ cho biết 2 tàu thương mại Mỹ đã đi qua eo biển, trong khi hãng vận tải Maersk cho biết tàu Alliance Fairfax treo cờ Mỹ đã rời Vịnh dưới sự hộ tống của quân đội Mỹ. Iran khẳng định vẫn chưa có tàu nào vượt qua được khu vực này.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho rằng quân đội Iran hiện chỉ còn bắn “như súng đồ chơi” và Tehran muốn hòa bình, bất chấp những tuyên bố cứng rắn công khai.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết các trao đổi vẫn đang được tiến hành với vai trò trung gian của Pakistan.

Ông Araqchi tới Bắc Kinh từ ngày 5/5 để hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran. Tổng thống Trump cũng dự kiến thăm Trung Quốc trong tháng này.