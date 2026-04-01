Xung đột Trung Đông: Nga sẵn sàng làm trung gian thúc đẩy giải pháp ngoại giao

Trước diễn biến quân sự tại Trung Đông có thể leo thang quy mô lớn, Nga kêu gọi các bên trở lại đối thoại, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 31/3 nhận định cuộc khủng hoảng tại Vùng Vịnh có dấu hiệu leo thang thành xung đột quy mô lớn hơn, trong bối cảnh các diễn biến quân sự tại khu vực tiếp tục gia tăng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đồng thời kêu gọi các bên liên quan trở lại đối thoại, khẳng định Nga sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế diễn ra tại thủ đô Moskva.

Ông Lavrov cho rằng việc gia tăng sử dụng sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế đang làm trầm trọng thêm tình hình, đồng thời kêu gọi đưa các bên liên quan trở lại tiến trình đối thoại.

Trong khi đó, các diễn biến trên thực địa cho thấy xung đột tiếp tục leo thang tại nhiều khu vực. Theo hãng thông tấn Fars của Iran ngày 31/3, một số địa điểm quân sự tại tỉnh Isfahan đã bị tấn công, song chưa rõ mức độ thiệt hại.

Hãng thông tấn ISNA cùng ngày cho biết một nhà máy khử mặn nước biển trên đảo Qeshm thuộc tỉnh Hormozgan của Iran, án ngữ ngay cửa ngõ eo biển Hormuz chiến lược, đã bị tấn công và hiện không thể hoạt động.

Thời điểm xảy ra vụ tấn công hiện chưa được xác định rõ. Hãng ISNA dẫn lời một quan chức Bộ Y tế nước này bày tỏ quan ngại khi không thể khắc phục cơ sở trên trong ngắn hạn.

Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày đưa tin các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã gây hư hại một cơ sở tôn giáo tại khu vực Tây Bắc Iran.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một tàu container của Israel tại Vùng Vịnh bằng tên lửa đạn đạo, trong khuôn khổ các đợt đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ dân sự nước này cho biết hai người bị thương do trúng mảnh vỡ sau khi lực lượng phòng không đánh chặn một thiết bị bay không người lái gần thủ đô Riyadh.

Còn tại Iraq, một vụ nổ được ghi nhận gần sân bay quốc tế Erbil, nằm cách thành phố Erbil khoảng 10km. Sân bay này có sự hiện diện của các cố vấn quân sự thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống các tổ chức cực đoan trong khu vực, trong khi thành phố Erbil là nơi đặt một cơ sở lãnh sự lớn của Mỹ.

Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Kuwait (KUNA) đưa tin một tàu chở dầu của Kuwait bị tấn công khi đang neo đậu tại cảng Dubai, làm hư hại thân tàu nhưng không gây thương vong. Các cơ quan chức năng cho biết đám cháy đã được khống chế./.

Xung đột Trung Đông, Nga, Iran

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.