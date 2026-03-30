Iran thêm đề xuất mới để chấm dứt xung đột

Điều kiện chấm dứt xung đột mới của Iran

Trong tuần qua, khi một quan chức Iran đưa ra danh sách các điều kiện nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel, ông đã bổ sung một mục chưa từng có trong danh sách trước đây của Tehran: công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Tuyến đường thủy này đã trở thành “vũ khí” lợi hại nhất của Iran. Hiện nay, Iran đang tìm cách biến nó thành cả nguồn thu nhập tiềm năng hàng tỷ USD mỗi năm lẫn một điểm gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu.

Iran từ lâu đã đe dọa đóng cửa eo biển trong trường hợp bị tấn công, nhưng ít ai ngờ rằng họ sẽ thực hiện điều đó và làm gián đoạn dòng chảy thương mại toàn cầu đến vậy. Quy mô của những tác động dường như đã mở rộng tham vọng của Tehran, với các yêu cầu mới cho thấy họ đang tìm cách biến đòn bẩy đó thành một thứ gì đó bền vững hơn.

Hoạt động vận tải qua điểm nghẽn này đã gần như đình trệ giữa các cuộc tấn công của Iran, đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn và buộc các quốc gia nằm xa vịnh Ba Tư phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu.

Dina Esfandiary, trưởng bộ phận Trung Đông tại Bloomberg Economics, nhận định: “Họ đã khám phá ra đòn bẩy mới này và có khả năng sẽ sử dụng lại trong tương lai”.

Chuyên gia Esfandiary cho rằng Tehran coi việc thu phí quá cảnh là một cách để “bù đắp một số thiếu hụt kinh tế” dưới các lệnh trừng phạt, mô tả đây là một cơ chế tương đối dễ dàng và chi phí thấp để bù đắp cho việc bị hạn chế tiếp cận thị trường toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo rằng một trong những thách thức tức thời sau cuộc chiến sẽ là nỗ lực của Tehran trong việc thiết lập một hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz.

“Điều này là không thể chấp nhận được và quan trọng là thế giới phải có kế hoạch đối phó”, ông Rubio phát biểu sau cuộc họp G7 tại Pháp. Các bộ trưởng ngoại giao của nhóm đã nhấn mạnh “sự cần thiết tuyệt đối” trong việc khôi phục “quyền tự do hàng hải an toàn và không mất phí”.

Trong các vòng đàm phán trước đây với Mỹ, Iran từng thúc đẩy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và công nhận quyền sở hữu công nghệ hạt nhân hòa bình, chứ không phải quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Hiện tại, Iran đang phát đi tín hiệu rằng đòn bẩy này có thể được chính thức hóa.

Các nhà lập pháp Iran đang xem xét một dự luật yêu cầu các quốc gia sử dụng eo biển để vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa phải trả phí, trong khi một cố vấn của Lãnh đạo Tối cao Iran đã nói về một “chế độ mới cho eo biển Hormuz” hậu xung đột. Hệ thống mới này sẽ cho phép Tehran áp đặt các hạn chế hàng hải đối với đối thủ và gắn kết quyền tiếp cận một trong những tuyến vận tải quan trọng nhất thế giới với các tranh chấp địa chính trị.

James Kraska, giáo sư luật hàng hải quốc tế tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho rằng không có cơ sở pháp lý nào theo luật quốc tế cho phép một quốc gia ven biển thu phí tại một eo biển quốc tế như Hormuz.

Eo biển Hormuz là một eo biển dùng cho hàng hải quốc tế, với các vùng lãnh hải chồng lấn của Iran và Oman. Trong những vùng nước này, luật pháp của Iran và Oman được áp dụng, nhưng vì đây là eo biển quốc tế, quyền quá cảnh được áp dụng cho tất cả các quốc gia, cho phép quá cảnh trên mặt nước, trên không và dưới mặt nước mà không bị cản trở.

Các quy tắc này được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Mặc dù cả Iran và Mỹ đều không phải là thành viên của công ước này, ông Kraska cho rằng nhiều nguyên tắc cốt lõi của nó vẫn được áp dụng vì chúng được chấp nhận rộng rãi như tập quán quốc tế.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Iran vẫn có thể tìm cách sử dụng tư cách không phải thành viên để củng cố lập luận của mình.

Có rất ít tiền lệ về việc một quốc gia thu phí thành công khi đi qua một eo biển quốc tế. Vào thế kỷ XIX, Đan Mạch từng áp phí quá cảnh qua các eo biển Đan Mạch, nhưng sau các cuộc phản đối từ nhiều quốc gia, họ đã đồng ý với Công ước Copenhagen năm 1857, bãi bỏ vĩnh viễn các loại phí này.

Điều đó không ngăn cản Iran nghiên cứu xem một hệ thống như vậy sẽ trông như thế nào hoặc nó có thể mang lại lợi nhuận ra sao.

Nguồn thu hàng tỷ USD

Các chuyên gia hoài nghi việc Iran có thể thiết lập một hệ thống thu phí nhận được sự chấp nhận quốc tế, nhưng nếu thành công, doanh thu có thể sánh ngang với kênh đào Suez của Ai Cập.

Thông thường, khoảng 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương với khoảng 10 tàu chở dầu cực lớn. Với mức phí được báo cáo là 2 triệu USD mỗi tàu, điều đó sẽ tương đương với khoảng 20 triệu USD một ngày, hay khoảng 600 triệu USD một tháng chỉ tính riêng từ dầu mỏ.

Nếu bao gồm cả các lô hàng LNG, con số đó có thể tăng lên hơn 800 triệu USD một tháng, tương đương với khoảng 15%-20% doanh thu xuất khẩu dầu hàng tháng của Iran vào năm 2024.

Trong khi đó, Ai Cập thu được từ 700 triệu USD đến 800 triệu USD một tháng từ kênh đào Suez trong một năm thông thường, mặc dù doanh thu đã giảm mạnh trong năm qua do những gián đoạn ở Biển Đỏ.

Iran liên tục khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở, nhưng không phải là vô điều kiện. Các quan chức Iran nói rằng các tàu “không thù địch” có thể quá cảnh, miễn là họ phối hợp với chính quyền Iran. Bộ Ngoại giao Iran đã chuyển tải lập trường đó trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Đồng thời, Tehran dường như đang thử nghiệm xem một hệ thống quá cảnh có kiểm soát sẽ trông như thế nào trên thực tế. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một số tàu chở dầu đang sử dụng lộ trình gần bờ biển Iran hơn. Theo một số báo cáo, một số nhà khai thác nhất định có thể đã trả tiền để được đi qua an toàn.

Chưa có quốc gia, nhà nhập khẩu hay đơn vị vận hành tàu nào công khai thừa nhận việc trả phí, và chi tiết của bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, công ty tình báo hàng hải Lloyd’s List cho biết, hơn 20 con tàu đã sử dụng cái mà họ mô tả là một hành lang mới qua eo biển, với ít nhất 2 con tàu được Lloyd’s hiểu là đã trả tiền để được quá cảnh, một trong số đó được cho là đã trả khoảng 2 triệu USD.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã thiết lập một hệ thống đăng ký cho các tàu được phê duyệt, trong khi một số chính phủ đang đàm phán trực tiếp với Tehran để đảm bảo việc quá cảnh cho các tàu chở dầu của họ.