Mỹ điều tàu đổ bộ USS Tripoli chở theo 3.500 lính thủy đánh bộ đến Trung Đông

Tàu đổ bộ USS Tripoli đóng vai trò là soái hạm của Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Tripoli bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng các máy bay vận tải và máy bay tiêm kích.
Tàu đổ bộ tấn công lớp America này đóng vai trò là soái hạm của Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Tripoli thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 31, bao gồm khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng các máy bay vận tải và máy bay tiêm kích, cũng như các khí tài tấn công đổ bộ và chiến thuật.
Trước đó ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nước này dự kiến rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc "trong vài tuần, chứ không phải vài tháng."
Phát biểu sau cuộc gặp với ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp, ông Rubio khẳng định Mỹ có thể đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm phá hủy năng lực tên lửa, thiết bị bay không người lái, các nhà máy sản xuất vũ khí và lực lượng hải quân, không quân của Iran.
"Chúng tôi đang đi trước tiến độ trong hầu hết các mục tiêu và chúng tôi có thể hoàn thành các mục tiêu mà không cần tới bộ binh," ông nói.
Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết thêm việc điều động hàng nghìn binh sỹ đến khu vực là nhằm cung cấp cho Tổng thống Donald Trump các phương án ứng phó với những tình huống bất ngờ trong cuộc xung đột.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran, trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và eo biển Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn theo thông báo mới nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).
Một trong những diễn biến đáng chú ý là việc đã xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy xử lý urani ở miền Trung Iran, nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam và cả một số công trình khác./.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Theo Thông tấn xã Lào (KPL), nước này đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Thủ đô Vientiane với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2030.
Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.