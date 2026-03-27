Xung đột tại Trung Đông: Iran gửi phản hồi kế hoạch 15 điểm của Mỹ

Iran đã gửi phản hồi chính thức đối với kế hoạch 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động quân sự, bồi thường và bảo đảm an ninh khu vực.

Hải quân Iran tham gia tập trận tại eo biển Hormuz ngày 16/2. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26/3 đưa tin Tehran đã gửi phản hồi chính thức đối với kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, thông qua các kênh trung gian và hiện đang chờ phản hồi từ phía Washington.

Hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết phản hồi của Iran đã được chuyển đi từ tối 25/3 theo giờ địa phương.

Trong phản hồi của mình, Iran nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào nước này, đồng thời tạo điều kiện để ngăn chặn xung đột tái diễn.

Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại, bảo đảm các cam kết bồi hoàn cũng như chấm dứt xung đột trên toàn bộ các mặt trận liên quan đến các đồng minh của nước này trong khu vực.

Nguồn tin nói rằng Iran yêu cầu công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz.

Trước đó, truyền thông Mỹ, trong đó có tờ The New York Times và The Wall Street Journal, dẫn lời 2 quan chức nước này cho biết qua trung gian Pakistan, Washington đã gửi nước Cộng hòa Hồi giáo bản kế hoạch 15 điểm để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Iran cũng đã xác nhận đã nhận được đề xuất của Mỹ thông qua Pakistan.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng tại Trung Đông. Đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Trác Tuyển cho rằng Trung Quốc và Nga cần phối hợp thúc đẩy hạ nhiệt tình hình khu vực, ủng hộ ngừng bắn và nối lại đối thoại, đàm phán.

Theo hãng tin RIA Novosti, quan chức Trung Quốc đã nói như vậy tại cuộc gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov ngày 26/3.

Trung Quốc và Nga, với vai trò là các ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cần cùng nhau bảo vệ công bằng, công lý quốc tế và góp phần giảm căng thẳng khu vực.

Cùng ngày, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) cũng nhất trí phối hợp sớm hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông. Thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas bên lề cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Pháp.

Hai bên bày tỏ quan ngại trước môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác nhằm ứng phó các thách thức chung và thúc đẩy ổn định khu vực./.

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.