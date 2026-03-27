Iran công bố 5 'nước thân thiện' được sử dụng eo biển Hormuz

"Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng: Chúng tôi cho phép tàu của các quốc gia thân thiện, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq và Pakistan, đi qua eo biển Hormuz", Tổng lãnh sự quán Iran tại thành phố Mumbai của Ấn Độ cho biết trong bài đăng hôm 26/3.

Đây là lần đầu Iran công bố danh sách cụ thể những nước thân thiện có thể sử dụng eo biển Hormuz cho hoạt động thương mại mà không bị cản trở.

Các xuồng IRGC di chuyển quanh một tàu chở dầu trong cuộc diễn tập trên eo biển Hormuz ngày 17/2. Ảnh: AFP

Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và các đại diện quân đội nước này trước đó tuyên bố các tàu "không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện không tham gia hoặc hỗ trợ hành động chống lại Iran và tuân thủ đầy đủ quy định an ninh do Tehran đặt ra.

Hội đồng Quốc phòng Iran, cơ quan phụ trách hoạch định chính sách và điều động nguồn lực phòng vệ quốc gia, khẳng định quyết định cho phép tàu "không thù địch" đi qua hiện phụ thuộc vào sự phối hợp trước giữa lực lượng Iran và các bên liên quan.

Quốc hội Iran cũng đang xem xét dự luật thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhằm đổi lấy đảm bảo an ninh, dự kiến hoàn tất trong tuần tới.

Loạt động thái của Iran được cho là nhằm kiểm soát dòng vận tải năng lượng toàn cầu, qua đó gây sức ép để Mỹ chấm dứt chiến sự và tạo lợi thế trên bàn đàm phán hòa bình.

Bộ Vận tải biển Ấn Độ ngày 25/3 cho biết toàn bộ tàu và thủy thủ nước này tại vùng Vịnh vẫn an toàn. Hai tàu chở khí hóa lỏng treo cờ Ấn Độ là Pine Gas và Jag Vasant đã đi qua eo biển Hormuz suôn sẻ mà "không cần xin phép", đang trên đường về nước.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết các tàu nước này cũng được phép đi qua eo biển Hormuz sau khi ông trao đổi với lãnh đạo Iran và một số quốc gia trong khu vực.

Vị trí eo biển Hormuz cùng các khu vực lân cận. Đồ họa: Guardian

Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt với an ninh năng lượng toàn cầu. Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới bị ảnh hưởng do gián đoạn tại đây, trong khi lưu lượng tàu giảm tới 95% so với trước xung đột.