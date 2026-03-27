Iran công bố 5 'nước thân thiện' được sử dụng eo biển Hormuz

Giới chức Iran thông báo cho phép một số quốc gia thân thiện như Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Trung Quốc và Nga sử dụng eo biển Hormuz.
"Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng: Chúng tôi cho phép tàu của các quốc gia thân thiện, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq và Pakistan, đi qua eo biển Hormuz", Tổng lãnh sự quán Iran tại thành phố Mumbai của Ấn Độ cho biết trong bài đăng hôm 26/3.
Đây là lần đầu Iran công bố danh sách cụ thể những nước thân thiện có thể sử dụng eo biển Hormuz cho hoạt động thương mại mà không bị cản trở.
Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc và các đại diện quân đội nước này trước đó tuyên bố các tàu "không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz, với điều kiện không tham gia hoặc hỗ trợ hành động chống lại Iran và tuân thủ đầy đủ quy định an ninh do Tehran đặt ra.
Hội đồng Quốc phòng Iran, cơ quan phụ trách hoạch định chính sách và điều động nguồn lực phòng vệ quốc gia, khẳng định quyết định cho phép tàu "không thù địch" đi qua hiện phụ thuộc vào sự phối hợp trước giữa lực lượng Iran và các bên liên quan.
Quốc hội Iran cũng đang xem xét dự luật thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhằm đổi lấy đảm bảo an ninh, dự kiến hoàn tất trong tuần tới.
Loạt động thái của Iran được cho là nhằm kiểm soát dòng vận tải năng lượng toàn cầu, qua đó gây sức ép để Mỹ chấm dứt chiến sự và tạo lợi thế trên bàn đàm phán hòa bình.
Bộ Vận tải biển Ấn Độ ngày 25/3 cho biết toàn bộ tàu và thủy thủ nước này tại vùng Vịnh vẫn an toàn. Hai tàu chở khí hóa lỏng treo cờ Ấn Độ là Pine Gas và Jag Vasant đã đi qua eo biển Hormuz suôn sẻ mà "không cần xin phép", đang trên đường về nước.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết các tàu nước này cũng được phép đi qua eo biển Hormuz sau khi ông trao đổi với lãnh đạo Iran và một số quốc gia trong khu vực.
Eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt với an ninh năng lượng toàn cầu. Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới bị ảnh hưởng do gián đoạn tại đây, trong khi lưu lượng tàu giảm tới 95% so với trước xung đột.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.