Ông Trump đổ lỗi cho Bộ trưởng Hegseth về cuộc chiến với Iran

Trong cuộc thảo luận về an toàn công cộng tại Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Tennessee ở Memphis, Tổng thống Mỹ đã cập nhật thông tin về Chiến dịch Epic Fury, đồng thời lên tiếng bảo vệ quyết định tấn công Iran của mình.

Kể lại quá trình đưa ra quyết định, Tổng thống Trump cho biết ông đã tham vấn nhiều quan chức cấp cao trước khi hành động.

Ông chia sẻ: “Tôi đã gọi cho Pete, tôi đã gọi cho Tướng Dan Caine. Tôi đã gọi cho rất nhiều người tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta có những con người tuyệt vời. Và tôi đã nói: 'Hãy cùng thảo luận. Chúng ta đang gặp vấn đề ở Trung Đông'".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Tổng thống Mỹ khẳng định chính Bộ trưởng Hegseth là người đã thúc đẩy hành động quân sự mạnh mẽ ngay từ đầu. Quay sang phía ông Hegseth, Tổng thống Trump nói: “Và Pete, tôi nghĩ ông là người đầu tiên lên tiếng, và ông đã nói: 'Hãy làm thôi, vì ngài không thể để họ có vũ khí hạt nhân'”.

Mặc dù các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra, Tổng thống Trump cho biết phía Mỹ đang có những cuộc thảo luận "rất tốt" với Iran, dù truyền hình nhà nước Iran vẫn phủ nhận mọi hoạt động đàm phán giữa hai quốc gia. Để tạo không gian cho ngoại giao, ông đã quyết định trì hoãn việc tấn công các nhà máy điện của Iran vào ngày 23/3 sau khi có các cuộc trao đổi về việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh.

Người đứng đầu Nhà Trắng bày tỏ sự lạc quan về một kết quả hòa bình: “Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra. Tôi nghĩ có cơ hội rất tốt là chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Và vì vậy, chúng tôi sẽ dành cho việc này năm ngày, và sau đó chúng tôi sẽ xem điều đó dẫn chúng ta đến đâu”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nếu các nỗ lực đàm phán thất bại. Trả lời các phóng viên, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự nếu không sớm đạt được thỏa thuận.