Thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Tại khu vực Á - Âu, Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, phản đối việc sử dụng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. CSTO đồng thời khẳng định cần bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran.
Trong cuộc điện đàm ngày 27/3, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trao đổi về các biện pháp giảm leo thang tại khu vực, cũng như triển vọng khôi phục an ninh và ổn định. Phía Mỹ lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Jordan và một số quốc gia trong khu vực, trong khi Jordan nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.
Ở cấp độ đa phương, Pháp thông báo sẽ tổ chức cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris trong ngày 27/3 nhằm đánh giá tác động của xung đột Trung Đông, đặc biệt đối với tài chính, năng lượng và kinh tế toàn cầu.
Trong khi đó, Canada kêu gọi các nước G7 phối hợp thúc đẩy giảm leo thang, mở lại Eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn cho người dân. Ngoại trưởng Canada Anita Anand nhấn mạnh cần tận dụng các kênh ngoại giao để đạt được đồng thuận chung, đồng thời giảm thiểu cú sốc kinh tế toàn cầu. Ottawa cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số cá nhân và tổ chức Iran.
Cùng ngày, Nga nêu rõ đang quan ngại sâu sắc khi cho rằng tình hình Trung Đông đang diễn biến theo “kịch bản xấu nhất”. Điện Kremlin hy vọng các bên sớm chuyển hướng sang tiến trình hòa bình, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực đàm phán có thể góp phần chấm dứt xung đột.
Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.