Thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Khu vực bị trúng tên lửa tại Dimona, Israel, ngày 22/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tại khu vực Á - Âu, Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, phản đối việc sử dụng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. CSTO đồng thời khẳng định cần bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran.

Trong cuộc điện đàm ngày 27/3, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trao đổi về các biện pháp giảm leo thang tại khu vực, cũng như triển vọng khôi phục an ninh và ổn định. Phía Mỹ lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Jordan và một số quốc gia trong khu vực, trong khi Jordan nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Ở cấp độ đa phương, Pháp thông báo sẽ tổ chức cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris trong ngày 27/3 nhằm đánh giá tác động của xung đột Trung Đông, đặc biệt đối với tài chính, năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Canada kêu gọi các nước G7 phối hợp thúc đẩy giảm leo thang, mở lại Eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn cho người dân. Ngoại trưởng Canada Anita Anand nhấn mạnh cần tận dụng các kênh ngoại giao để đạt được đồng thuận chung, đồng thời giảm thiểu cú sốc kinh tế toàn cầu. Ottawa cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một số cá nhân và tổ chức Iran.

Cùng ngày, Nga nêu rõ đang quan ngại sâu sắc khi cho rằng tình hình Trung Đông đang diễn biến theo “kịch bản xấu nhất”. Điện Kremlin hy vọng các bên sớm chuyển hướng sang tiến trình hòa bình, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực đàm phán có thể góp phần chấm dứt xung đột.