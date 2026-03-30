Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
The Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng việc tiến hành chiến dịch trên bộ không phải là một cuộc xâm lược toàn diện, thay vào đó là các cuộc đột kích, với sự kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường.
Trên thực địa, thủ đô Tehran của Iran liên tiếp ghi nhận các vụ nổ lớn trong tối 28/3. Trước đó, quân đội Israel xác nhận đã không kích nhằm vào trụ sở Tổ chức Công nghiệp hàng hải Iran, cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí hải quân.
Các cuộc tấn công được cho là nằm trong chiến dịch mở rộng nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp then chốt của Iran, với tuyên bố từ phía Israel rằng sẽ sớm hoàn tất việc đánh vào “mọi thành phần trọng yếu”.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, hệ thống phòng không Iran đã bắn trúng một máy bay tiêm kích F-16 và một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ tại không phận miền nam Iran.
Đây là kết quả của chiến dịch phối hợp giữa lực lượng hải quân và không gian vũ trụ nhằm đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel vào các cơ sở công nghiệp nặng. Phía Mỹ chưa xác nhận thông tin này. IRGC còn cảnh báo sẽ tấn công cơ sở của các trường đại học Mỹ tại Trung Đông nếu Washington không lên án các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở giáo dục tại Iran.
Ngày 29/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar cho biết, Iran đã cho phép thêm 20 tàu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, dự kiến mỗi ngày có 2 tàu được phép quá cảnh. Mặc dù vậy, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Tập đoàn Nhôm Bahrain (Alba) xác nhận cơ sở của họ đã bị tấn công ngày 28/3, khiến 2 nhân viên bị thương nhẹ.
Tại UAE, Tập đoàn Emirates Global Aluminium cho biết, một cơ sở của họ ở Abu Dhabi đã bị tấn công, gây thiệt hại đáng kể và làm 6 nhân viên bị thương. Về phía Iran, IRGC tuyên bố đã tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở nhôm tại Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với lý do các cơ sở này có liên quan tới lĩnh vực quân sự và hàng không vũ trụ của Mỹ trong khu vực.
Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 28/3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 2 trong ngày nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở miền nam Israel bằng tên lửa hành trình và UAV. Houthi cho biết chiến dịch được phối hợp với Iran và Hezbollah.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Theo Thông tấn xã Lào (KPL), nước này đang đẩy nhanh kế hoạch triển khai tuyến đường sắt chiến lược kết nối Thủ đô Vientiane với cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh, Việt Nam), phấn đấu đưa vào vận hành, khai thác từ năm 2030.
Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol ngày 20/3 cho biết lực lượng chức năng tại 23 quốc gia đã phối hợp triệt phá một nền tảng lừa đảo trên các “web đen”, đồng thời đưa hàng trăm nghi phạm vào diện điều tra.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.