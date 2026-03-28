Khủng hoảng Eo biển Hormuz: Liên hợp quốc vào cuộc

Trong khi Liên hợp quốc (LHQ) thành lập nhóm đặc trách về vấn đề Eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo về sự hình thành của liên minh quốc tế nếu khủng hoảng Eo biển Hormuz kéo dài.

Một tàu hải quân di chuyển ở khu vực Eo biển Hormuz ngày 1/3/2026. Ảnh: rnz.co.nz/TTXVN

Hãng tin Tân Hoa xã cho hay vào ngày 27/3, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres đã thành lập một nhóm đặc trách để xây dựng và đề xuất các cơ chế kỹ thuật được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân đạo phát sinh liên quan tới vấn đề Eo biển Hormuz.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric nêu rõ: "Việc gián đoạn thương mại hàng hải qua Eo biển Hormuz có nguy cơ tạo ra các hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến nhu cầu nhân đạo và sản xuất nông nghiệp trong những tháng tới".

Quan chức này nhấn mạnh việc xây dựng cũng như vận hành cơ chế cho vấn đề Eo biển Hormuz sẽ được thực hiện dưới sự tham vấn chặt chẽ với các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có liên quan đồng thời dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia và các khuôn khổ pháp lý quốc tế.

Ông Dujarric cũng khẳng định việc xây dựng thành công cơ chế trên sẽ tạo ra sự tin tưởng về cách tiếp cận ngoại giao đối với xung đột Trung Đông hiện nay, qua đó mở đường cho một giải pháp chính trị rộng lớn hơn về vấn đề này.

Cùng ngày, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, Ngoại trưởng Hakan Fidan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tình trạng bất ổn kéo dài quanh Eo biển Hormuz có thể kích hoạt một sự liên kết quốc tế rộng lớn hơn nhằm vào Iran, trong bối cảnh các cường quốc toàn cầu đang cân nhắc các phản ứng quân sự và ngoại giao trước căng thẳng khu vực leo thang.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, ông Fidan mô tả các cuộc thảo luận ngày càng gia tăng, đặc biệt do Mỹ dẫn dắt, về việc hình thành các liên minh tiềm năng nếu an ninh tại tuyến đường thủy chiến lược này tiếp tục xấu đi.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, một số quốc gia châu Âu đã phát tín hiệu ủng hộ các nỗ lực duy trì quyền tiếp cận hàng hải, trong khi những nước khác tìm cách tách vấn đề Eo biển Hormuz khỏi xung đột rộng hơn giữa Mỹ-Israel với Iran.

“Nếu khủng hoảng kéo dài, một liên minh rộng lớn hơn với sự tham gia của nhiều quốc gia có thể xuất hiện tại Hormuz”, ông Fidan nói.

Hai tuyến hàng hải của Eo biển Hormuz, mỗi tuyến chỉ rộng khoảng 3,2km (2 dặm), buộc những tàu chở dầu lớn nhất thế giới phải đi qua một trong những hành lang vận tải biển dễ dự đoán và dễ tổn thương nhất trong thương mại quốc tế. (Trong ảnh: Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về Eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN)

Phát biểu của ông Fidan được đưa ra sau cuộc họp ngoại trưởng G7 tại Pháp, nơi các nhà ngoại giao kêu gọi Iran mở lại Eo biển Hormuz, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi các quốc gia hưởng lợi từ tuyến đường này hành động chống lại kế hoạch áp phí lưu thông của Tehran.

Eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua - vẫn là trung tâm của cuộc khủng hoảng.

Ông Fidan nhấn mạnh rằng các gián đoạn tại đây đã ảnh hưởng đến cả dòng chảy năng lượng và chuỗi cung ứng lương thực, với giá cả tăng cao được ghi nhận tại các quốc gia vùng Vịnh.

Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, các tuyến logistics thay thế đang được kích hoạt, bao gồm vận chuyển đường bộ qua Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq để cung cấp cho các nước Vùng Vịnh.

Những diễn biến này, theo ông Fidan, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của các dự án kết nối khu vực mà Ankara đã thúc đẩy từ lâu.

Ông Fidan nói thêm rằng các dự án đường ống trong tương lai qua Iraq và Syria có thể giúp giảm phụ thuộc vào các tuyến hàng hải như Eo biển Hormuz.

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.