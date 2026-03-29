Thái Lan đạt thỏa thuận với Iran cho tàu dầu qua eo biển Hormuz

Thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz sẽ giúp giảm lo ngại nguồn cung nhiên liệu, hạn chế nguy cơ gián đoạn như hồi đầu tháng 3.
Theo AFP, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 28/3 tuyên bố nước này đã đạt thỏa thuận với Iran nhằm bảo đảm các tàu chở dầu của Thái Lan được quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz.
Phát biểu họp báo, ông Anutin khẳng định thỏa thuận sẽ giúp giảm lo ngại về nguồn cung nhiên liệu và hạn chế nguy cơ gián đoạn như hồi đầu tháng 3.
Xung đột Trung Đông từ cuối tháng 2 đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đi qua tuyến này được vận chuyển tới châu Á.
Khu vực Đông Nam Á đang chịu tác động mạnh từ thiếu hụt nhiên liệu, trong khi tại Thái Lan xuất hiện tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng.
Trước đó, một tàu hàng Thái Lan đã bị tấn công tại khu vực này, khiến 3 thuyền viên mất tích. Theo trang theo dõi hàng hải Kpler, lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz giảm tới 95% trong giai đoạn từ ngày 1-26/3.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/3 cho biết đã buộc 3 tàu quay đầu và tuyên bố hạn chế lưu thông đối với các tàu liên quan tới “đối thủ” của nước này. Theo cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh, trong tháng 3 đã có 24 tàu thương mại bị tấn công hoặc gặp sự cố tại khu vực vùng Vịnh.
Trước đó, Iran được cho là đã gửi thông báo rằng "các tàu không thù địch" có thể đi qua eo biển Hormuz nếu họ phối hợp với chính quyền Tehran.
Financial Times ngày 24/3 đưa tin Bộ Ngoại giao Iran gửi thư thông báo tới các nước thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), nói rằng Tehran đã "thực hiện các biện pháp cần thiết và tương xứng để ngăn chặn những kẻ gây hấn cũng như đồng minh của họ lợi dụng eo biển Hormuz để tiến hành các hoạt động thù địch chống lại Iran."
Trong thư, Iran tuyên bố các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel, cũng như những bên khác tham gia vào cuộc xung đột, không được tự do đi lại qua tuyến đường thủy này.
Các tàu khác có thể "đi lại an toàn," với điều kiện không liên quan tới các bên tham gia hoặc hỗ trợ những hành động gây hấn chống lại Tehran. Các tàu phải "tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn và an ninh đã được công bố"./.
