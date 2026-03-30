Iran xác nhận tướng phụ trách phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng

Iran xác nhận chuẩn đô đốc Tangsiri, tư lệnh hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và là người phụ trách phong tỏa eo biển Hormuz, đã thiệt mạng.
Trang tin Sepah News của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay cho biết chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri "qua đời do bị thương nặng trong một cuộc tấn công", nhưng không nêu tình huống dẫn đến thương tích của ông.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 26/3 tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát chuẩn đô đốc Tangsiri cùng một số chỉ huy cấp cao của hải quân Iran trong "đòn tấn công chính xác và hiệu quả".
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, sau đó cũng khẳng định ông Tangsiri đã thiệt mạng.
Kênh Al Jazeera cho biết chuẩn đô đốc Tangsiri đóng vai trò quan trọng với nỗ lực xây dựng học thuyết hải quân của Iran, trong đó nhấn mạnh vào chiến lược kiểm soát eo biển Hormuz. Ông dường như cũng là người chịu trách nhiệm với các dự án phát triển thiết bị không người lái phục vụ hoạt động tác chiến hàng hải.
Iran tuần trước thông báo "tàu không thù địch" có thể đi qua Hormuz nếu họ phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố. Các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel, cũng như những bên khác tham gia vào xung đột, không được tự do đi lại qua tuyến đường thủy.
IRGC cũng biến eo biển thành trạm kiểm soát. Các tàu muốn đi qua phải nộp thông tin chi tiết hàng hóa, danh sách thủy thủ đoàn và điểm đến cho các trung gian được lực lượng này cấp phép, sau đó nhận mã thông hành và được hộ tống.
Ít nhất hai tàu đã trả tiền, được cho là 2 triệu USD mỗi lần vượt eo biển Hormuz và thanh toán bằng nhân dân tệ, để nhận đặc quyền này. Quốc hội Iran đang tìm cách hợp pháp hóa thỏa thuận để biến nó thành nguồn thu tiềm năng.
Ba tuần đã trôi qua từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công Iran gây chấn động thị trường dầu mỏ toàn cầu, làm suy giảm cảm giác an toàn tại một số khu vực ở Trung Đông, khiến các binh sĩ Mỹ cùng dân thường tại nhiều quốc gia thiệt mạng.
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.