Iran xác nhận tướng phụ trách phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng

Trang tin Sepah News của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay cho biết chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri "qua đời do bị thương nặng trong một cuộc tấn công", nhưng không nêu tình huống dẫn đến thương tích của ông.

Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri. Ảnh: Tehran Times

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm 26/3 tuyên bố quân đội nước này đã hạ sát chuẩn đô đốc Tangsiri cùng một số chỉ huy cấp cao của hải quân Iran trong "đòn tấn công chính xác và hiệu quả".

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, sau đó cũng khẳng định ông Tangsiri đã thiệt mạng.

Kênh Al Jazeera cho biết chuẩn đô đốc Tangsiri đóng vai trò quan trọng với nỗ lực xây dựng học thuyết hải quân của Iran, trong đó nhấn mạnh vào chiến lược kiểm soát eo biển Hormuz. Ông dường như cũng là người chịu trách nhiệm với các dự án phát triển thiết bị không người lái phục vụ hoạt động tác chiến hàng hải.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Iran tuần trước thông báo "tàu không thù địch" có thể đi qua Hormuz nếu họ phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố. Các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel, cũng như những bên khác tham gia vào xung đột, không được tự do đi lại qua tuyến đường thủy.

IRGC cũng biến eo biển thành trạm kiểm soát. Các tàu muốn đi qua phải nộp thông tin chi tiết hàng hóa, danh sách thủy thủ đoàn và điểm đến cho các trung gian được lực lượng này cấp phép, sau đó nhận mã thông hành và được hộ tống.

Ít nhất hai tàu đã trả tiền, được cho là 2 triệu USD mỗi lần vượt eo biển Hormuz và thanh toán bằng nhân dân tệ, để nhận đặc quyền này. Quốc hội Iran đang tìm cách hợp pháp hóa thỏa thuận để biến nó thành nguồn thu tiềm năng.