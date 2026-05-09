Tổng thống Mỹ công bố lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Ukraine và Nga

Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay (ngày 9/5).
Bên cạnh đó, Kiev và Moskva cũng sẽ tiến hành trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9-11/5 sẽ là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu về lệnh ngừng bắn và đánh giá cao sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã ra sắc lệnh chỉ đạo quân đội nước này không tấn công vào khu vực Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva của Nga trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Trong khi đó, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng lên tiếng xác nhận về lệnh ngừng bắn từ ngày 9-11/5 cũng như thỏa thuận trao đổi tù binh với Ukraine.
Trước đó, Nga đã thông báo lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày để kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) vừa cho biết, 1 tàu chở hàng đã bị trúng hoả lực tại eo biển Hormuz, trong khi Iran thông báo đã thiết lập cơ chế mới nhằm quản lý việc tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược.
Nhằm giải quyết tình trạng chỉ số bụi mịn PM2.5 vượt chuẩn, ảnh hưởng sức khỏe, đời sống của người dân, Lào chú trọng tăng cường hợp tác với các nước láng giềng nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.
Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng và chịu sức ép từ cả Mỹ lẫn Iran, Iraq đã tiến thêm một bước trong tiến trình thành lập chính phủ mới khi một gương mặt hoàn toàn mới trên chính trường được lựa chọn để điều hành chính phủ.