Nga tuyên bố ngừng bắn với Ukraine, Kiev hưởng ứng, thời gian kéo dài bao lâu?

Nga-Ukraine sẽ ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo. (Nguồn: Sky News)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Điện Kremlin ra tuyên bố nêu rõ, lệnh ngừng bắn được Tổng thống Putin “công bố từ 16h00 ngày 11/4 (20h00 theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 12/4/2026… nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo".

Theo Điện Kremlin, Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Nga “đã nhận được chỉ thị ngừng các hoạt động chiến đấu trên mọi hướng trong thời gian này”. Tuy nhiên, quân đội Nga sẵn sàng “đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể xảy ra từ phía kẻ thù”.

Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng kêu gọi “phía Ukraine sẽ noi gương Liên bang Nga”.

Trước động thái này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Kiev đã nhiều lần nhấn mạnh chúng tôi sẵn sàng thực hiện các biện pháp có đi có lại. Chúng tôi đã đề xuất lệnh ngừng bắn trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh năm nay và sẽ hành động như vậy”.

Trước đó trong tuần, ông Zelensky cho biết đã chuyển đề xuất ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ thông qua Mỹ, khi tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua bị đình trệ do xung đột tại Trung Đông.

Nhiều vòng đàm phán do Mỹ dẫn đầu đã thất bại trong nỗ lực đưa Nga và Ukraine tiến đến gần hơn với thỏa thuận, và tiến trình này càng trở nên trì trệ hơn khi sự chú ý của Washington chuyển sang Iran.

Những cuộc đàm phán cũng dường như bị bế tắc, với việc Moscow yêu cầu Kiev nhượng bộ về lãnh thổ và chính trị - đề nghị mà Tổng thống Zelensky đã bác bỏ vì cho đó là sự đầu hàng.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và khiến hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa, trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.