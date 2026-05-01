Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga

"Đề xuất của chúng tôi là một lệnh ngừng bắn dài hạn, an ninh được đảm bảo và đáng tin cậy cho người dân, cùng nền hòa bình bền vững", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 30/4.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó lãnh đạo Nga bày tỏ sẵn sàng ngừng giao tranh trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Tổng thống Zelensky cũng chỉ thị các nhà đàm phán Ukraine liên hệ với Mỹ để làm rõ những đề xuất của Nga. "Chúng tôi sẽ xác định điều này là gì, vài giờ đảm bảo an ninh cho cuộc duyệt binh ở Moskva hay điều gì đó hơn thế nữa", ông cho hay.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp Thủ tướng Rob Jetten ở Hà Lan ngày 16/4. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/4 cho biết lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5 sẽ không có những đội hình xe cơ giới và một số khối diễu hành như các năm trước do "tình hình tác chiến".

Bình luận của Tổng thống Zelensky cũng cho thấy nỗ lực nhằm đạt được lệnh đình chiến sâu rộng và bền vững hơn. Nga đã nhiều lần bác bỏ lời kêu gọi chấm dứt chiến sự toàn diện và vô điều kiện, chỉ đề xuất các thỏa thuận ngừng bắn hạn chế và trong thời gian ngắn.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn bế tắc trong hơn hai tháng qua, nhất là khi trung gian đàm phán là Mỹ đang tập trung cho xung đột Trung Đông.

Cuộc đối thoại gần đây nhất giữa Mỹ, Nga và Ukraine diễn ra ngày 16/2. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến tổ chức vào cuối tháng 2 đã bị đình chỉ ngay trước khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran.

Khu vực Nga kiểm soát. Đồ họa: Telegraph

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 18/4 cho biết nối lại đối thoại với Kiev hiện "không phải là ưu tiên số một" của Moskva, nhưng nói thêm rằng nước này sẽ đàm phán nếu đối tác sẵn sàng. "Chúng tôi sẽ xem xét liệu thời gian có phù hợp, địa điểm có thuận tiện hay không, chương trình nghị sự là gì", ông phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn tháng 5-7/2025. Nỗ lực này mang đến một số kết quả, gồm những cuộc trao đổi thi thể quân nhân và tù binh, cũng như các dự thảo ghi nhớ nêu rõ lập trường của hai bên cho thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

