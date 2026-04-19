Ukraine: Xả súng tại Kiev khiến nhiều người chết và bị thương

Một phần tử vũ trang đã nổ súng ở Kiev vào ngày 18/4 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đối tượng còn bắt giữ con tin tại một siêu thị nhưng sau đó đã bị tiêu diệt.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận: “Có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện vì bị thương và sang chấn tâm lý. 4 con tin đã được giải cứu. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của các nạn nhân.”

Cảnh sát Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới hiện trường tại quận Holosiivskyi ở phía nam Kiev. Hiện chưa rõ động cơ tấn công của đối tượng trên.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc./.