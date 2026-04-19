Ukraine: Xả súng tại Kiev khiến nhiều người chết và bị thương

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện vì bị thương và sang chấn tâm lý.
Một phần tử vũ trang đã nổ súng ở Kiev vào ngày 18/4 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Đối tượng còn bắt giữ con tin tại một siêu thị nhưng sau đó đã bị tiêu diệt.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận: “Có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện vì bị thương và sang chấn tâm lý. 4 con tin đã được giải cứu. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của các nạn nhân.”
Cảnh sát Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới hiện trường tại quận Holosiivskyi ở phía nam Kiev. Hiện chưa rõ động cơ tấn công của đối tượng trên.
Tổng thống Zelensky đã yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc./.
Theo phân tích do công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy công bố, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể đẩy chi phí sửa chữa trên toàn khu vực Trung Đông lên tới 58 tỷ USD, trong đó riêng công tác sửa chữa các cơ sở dầu khí sẽ chiếm tới 50 tỷ USD.
Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Mỹ và Iran đang thảo luận về việc tổ chức thêm vòng đàm phán trực tiếp nhằm hướng tới lệnh ngừng bắn dài hạn hơn sau khi cuộc gặp tại Islamabad (Pakistan) do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu không đạt được đột phá.
Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Trong thông điệp chúc mừng tết Bunpimay Lào năm 2569 (theo Phật lịch), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, chung sức thúc đẩy phát triển bền vững.
Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.