Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Ukraine: Xả súng tại Kiev khiến nhiều người chết và bị thương

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện vì bị thương và sang chấn tâm lý.

Tổng thống Zelensky yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Zelensky yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. (Nguồn: Reuters)

Một phần tử vũ trang đã nổ súng ở Kiev vào ngày 18/4 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đối tượng còn bắt giữ con tin tại một siêu thị nhưng sau đó đã bị tiêu diệt.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận: “Có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người phải nhập viện vì bị thương và sang chấn tâm lý. 4 con tin đã được giải cứu. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của các nạn nhân.”

Cảnh sát Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới hiện trường tại quận Holosiivskyi ở phía nam Kiev. Hiện chưa rõ động cơ tấn công của đối tượng trên.

Tổng thống Zelensky đã yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/ukraine-xa-sung-tai-kiev-khien-nhieu-nguoi-chet-va-bi-thuong-post1105723.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Ukraine #Xả súng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lễ rước Nàng Chúa Xuân tại Pakse, tỉnh Champasak. (Ảnh: Lao Security News)

Người dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.