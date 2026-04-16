Hai vụ xả súng trường học liên tiếp xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hai vụ xả súng trường học xảy ra trong hai ngày liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 4 người chết, 36 người bị thương.
Mukerrem Unluer, lãnh đạo tỉnh Kahramanmaras, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/4 cho biết một học sinh lớp 8 đã mang theo 5 khẩu súng và 7 băng đạn trong balo đến trường học tại quận Onikisubat. Nam sinh này sau đó tiến vào hai lớp của học sinh lớp 5 rồi xả đạn bừa bãi gây thương vong.
Ông Unluer cho biết vụ xả súng khiến ba học sinh và một giáo viên thiệt mạng, ít nhất 20 người bị thương, trong đó 4 người nguy kịch. Nghi phạm cũng đã chết trong lúc hỗn loạn.
Số súng mà nam sinh này mang đến trường để gây án được cho là của bố, một cựu sĩ quan cảnh sát. Động cơ vụ xả súng chưa được làm rõ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, học sinh lớp 8 thường 13-14 tuổi, còn học sinh lớp 5 khoảng 10-11 tuổi.
Các nhân chứng mô tả họ nghe thấy tiếng súng dồn dập vang lên trong trường. Video trên mạng xã hội cho thấy một số học sinh đã nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống đất.
Đây là vụ xả súng thứ hai xảy ra trong hai ngày liên tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một cựu học sinh hôm 14/4 đã xả súng tại trường trung học tại quận Siverek, tỉnh Sanliurfa, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 16 người bị thương, trước khi tự bắn mình.
Các vụ xả súng trường học hiếm khi xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có chính sách kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt. Bất kỳ hành vi tàng trữ, mang vác hoặc nhập khẩu súng trái phép nào ở Thổ Nhĩ Kỳ đều có thể dẫn đến án tù thay vì chỉ bị phạt hành chính.
