Israel, Lebanon lần đầu đàm phán trực tiếp sau 33 năm

Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và người đồng cấp Israel Yechiel Leiter ngày 14/4 tham gia cuộc đàm phán trực tiếp tại thủ đô Washington dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ, được mô tả là nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn chấm dứt xung đột qua biên giới giữa Lebanon với Israel. Trong họp báo sau đó, ông Leiter cho biết đây là cuộc họp thành công, hai bên đã thống nhất được tầm nhìn dài hạn rằng cần có một đường biên giới "được phân định rõ ràng giữa hai nước". Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong vài tuần tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, đại sứ Lebanon tại Mỹ Moawad, đại sứ Israel tại Mỹ Leiter (lần lượt từ trái sang phải). Ảnh: Reuters

Đại sứ Lebanon Moawad cảm ơn Mỹ đứng ra tổ chức và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận, mà theo bà là "mang tính xây dựng". Bà Moawad cho biết đã kêu gọi ngừng bắn để người dân phải sơ tán có thể trở về nhà, đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại Lebanon.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là cuộc tiếp xúc "cấp cao quan trọng" đầu tiên giữa Israel và Lebanon kể từ năm 1993. Sau cuộc gặp "lịch sử" này, hai bên đã nhất trí khởi động đàm phán trực tiếp vào thời điểm và địa điểm cùng thống nhất".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Pakistan cuối tuần trước không đạt được kết quả. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz nhằm gia tăng sức ép với Iran. Các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra trong hai ngày tới.

Vị trí Israel, Lebanon. Đồ họa: RANE

Khi Mỹ, Israel tấn công Iran ngày 28/2, Hezbollah, lực lượng bán quân sự thân Iran ở Lebanon, đã phóng rocket vào Israel để trả đũa. Israel sau đó mở các đợt không kích dữ dội vào thủ đô Beirut, đồng thời phát động chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem không tham gia đàm phán ngày 14/4 và đã kêu gọi hủy bỏ hoàn toàn cuộc gặp, cho rằng đây là việc vô ích. Ông kêu gọi Israel chấm dứt "hành động gây hấn", rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon, trả tự do cho tù nhân và cho phép người dân Lebanon trở về nhà.

Kể từ khi Mỹ - Iran đạt được lệnh ngừng bắn, Israel đã tăng cường chiến dịch tấn công tại Lebanon. Iran cho rằng Lebanon là "một phần không thể tách rời" của bất cứ thỏa thuận hòa bình dài hạn nào, trong khi Israel phản đối.