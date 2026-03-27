Israel không kích ngoại ô thủ đô Liban

Cây cầu bắc qua sông ở Qasmiyeh, Liban, trúng không kích của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, các máy bay Israel đã tấn công khu vực Tahouitet al-Ghadir - một thành trì của Phong trào Hồi giáo Hezbollah. Các nhân chứng tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn và khói bốc lên sau vụ không kích.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ tấn công, song khu vực này phần lớn đã được sơ tán từ trước do xung đột kéo dài. Trên thực tế, Israel cũng đã ban bố lệnh sơ tán trên diện rộng tại đây, nhưng không đưa ra cảnh báo cụ thể nào trước cuộc tấn công mới nhất này.

Vài giờ sau đó, quân đội Israel tiếp tục phát cảnh báo yêu cầu người dân tại làng Sejoud ở miền Nam Liban sơ tán về phía Bắc sông Zahrani, cho thấy khả năng các đợt tấn công mới sẽ tiếp diễn.

Xung đột tại Liban bùng phát ngày 2/3 vừa qua sau khi Mỹ, Israel không kích Iran và Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Lực lượng Hezbollah tại Liban đã tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới, nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran. Đáp trả, Israel liên tục không kích các khu vực do Hezbollah kiểm soát, đồng thời triển khai lực lượng bộ binh nhằm thiết lập vùng đệm ở miền Nam Liban.

Giao tranh đã gây tổn thất nặng nề cho dân thường. Theo giới chức Liban, ít nhất 1.116 người đã thiệt mạng, trong đó có 121 trẻ em và hơn 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo Liban đang đứng trước nguy cơ xảy ra “thảm họa nhân đạo” khi nhu cầu cứu trợ ngày càng vượt quá khả năng đáp ứng.

Trước tình hình trên, Ai Cập đã gửi khoảng 1.000 tấn hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, chăn màn, lều bạt, thuốc men và thiết bị y tế, nhằm hỗ trợ người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chiến dịch hỗ trợ nói trên được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi và là một phần trong chương trình hỗ trợ toàn diện của Chính phủ Ai Cập dành cho Liban trong bối cảnh căng thẳng leo thang và khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong thời gian qua, nước này đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Liban, cả trên khía cạnh nhân đạo và ngoại giao, thể hiện lập trường ủng hộ “kiên định và lâu dài” của Ai Cập đối với nhà nước Liban.