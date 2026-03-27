Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Israel không kích ngoại ô thủ đô Liban

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ngày 27/3, Israel đã tiến hành không kích khu vực phía Nam thủ đô Beirut, làm dấy lên lo ngại nguy cơ leo thang xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Cây cầu bắc qua sông ở Qasmiyeh, Liban, trúng không kích của Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, các máy bay Israel đã tấn công khu vực Tahouitet al-Ghadir - một thành trì của Phong trào Hồi giáo Hezbollah. Các nhân chứng tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn và khói bốc lên sau vụ không kích.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong trong vụ tấn công, song khu vực này phần lớn đã được sơ tán từ trước do xung đột kéo dài. Trên thực tế, Israel cũng đã ban bố lệnh sơ tán trên diện rộng tại đây, nhưng không đưa ra cảnh báo cụ thể nào trước cuộc tấn công mới nhất này.

Vài giờ sau đó, quân đội Israel tiếp tục phát cảnh báo yêu cầu người dân tại làng Sejoud ở miền Nam Liban sơ tán về phía Bắc sông Zahrani, cho thấy khả năng các đợt tấn công mới sẽ tiếp diễn.

Xung đột tại Liban bùng phát ngày 2/3 vừa qua sau khi Mỹ, Israel không kích Iran và Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Lực lượng Hezbollah tại Liban đã tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới, nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào các mục tiêu của Iran. Đáp trả, Israel liên tục không kích các khu vực do Hezbollah kiểm soát, đồng thời triển khai lực lượng bộ binh nhằm thiết lập vùng đệm ở miền Nam Liban.

Giao tranh đã gây tổn thất nặng nề cho dân thường. Theo giới chức Liban, ít nhất 1.116 người đã thiệt mạng, trong đó có 121 trẻ em và hơn 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Các tổ chức nhân đạo cảnh báo Liban đang đứng trước nguy cơ xảy ra “thảm họa nhân đạo” khi nhu cầu cứu trợ ngày càng vượt quá khả năng đáp ứng.

Trước tình hình trên, Ai Cập đã gửi khoảng 1.000 tấn hàng viện trợ khẩn cấp, bao gồm thực phẩm, chăn màn, lều bạt, thuốc men và thiết bị y tế, nhằm hỗ trợ người dân Liban bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chiến dịch hỗ trợ nói trên được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi và là một phần trong chương trình hỗ trợ toàn diện của Chính phủ Ai Cập dành cho Liban trong bối cảnh căng thẳng leo thang và khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong thời gian qua, nước này đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Liban, cả trên khía cạnh nhân đạo và ngoại giao, thể hiện lập trường ủng hộ “kiên định và lâu dài” của Ai Cập đối với nhà nước Liban.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-khong-kich-ngoai-o-thu-do-liban-20260327220727062.htm

Tin liên quan

Tags:

#Liban #Israel tấn công Liban #chiến sự thế giới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.
Lào khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Quốc hội khóa X của Lào đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa IX Xaysomphon Phomvihane.
Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng còi báo động

Chiến sự leo thang không chỉ gây tổn thất về người và hạ tầng, mà còn để lại những hệ lụy sâu sắc đối với trẻ em. Từ các biểu hiện rối loạn tâm lý gia tăng, đến việc hàng trăm nghìn trẻ em tại nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu thốn viện trợ thiết yếu, xung đột đẩy một thế hệ vào vòng xoáy bất ổn kéo dài.
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Mỹ tạm nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này cho phép Iran bán 140 triệu thùng dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác đã được chất lên tàu trước ngày 20/3 và có hiệu lực đến ngày 19/4.
Mỹ cân nhắc dỡ bỏ trừng phạt đối với dầu Iran trên tàu ngoài khơi

Ngày 20-3 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cân nhắc sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên các tàu chở dầu ngoài khơi, nhằm kiềm chế giá dầu tăng vọt do tắc nghẽn eo biển Hormuz.
Xe chở nghị sĩ Thái Lan bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, xe của ông Kamolsak Leewamae, nghị sĩ thuộc đảng Prachachart đại diện cho tỉnh Narathiwat (Thái Lan), đã bị phục kích và tấn công bằng súng.
Venezuela thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống lâm thời Rodriguez thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cục phản gián Gustavo Gonzalez Lopez làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông Vladimir Padrino Lopez.
Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách thứ 2 từ đầu năm nay, đúng như dự báo của thị trường.
Iran tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran vừa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và một số nước vùng Vịnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, nước này cũng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh “hoàn toàn và vĩnh viễn”.
Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.