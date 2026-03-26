Israel kêu gọi Liên hợp quốc xác định Hezbollah là tổ chức khủng bố

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban ngày 22/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/3, trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar kêu gọi chính thức chỉ định Hezbollah là một tổ chức khủng bố.

Ông Gideon Saar nhấn mạnh: “Hezbollah đã thực hiện hơn 3.500 cuộc tấn công nhằm vào Israel kể từ ngày 2/3. Các cuộc tấn công bao gồm việc phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái về phía Israel.”

Ngoại trưởng Israel kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án Hezbollah, xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố, gây áp lực đối với Liban để giải giáp lực lượng này theo các nghị quyết của Liên hợp quốc, buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì đã hỗ trợ nhóm này.

Trong bối cảnh lo ngại quốc tế xung quanh kế hoạch mở rộng các cuộc tấn công trên bộ và trên không của Israel tại Liban, ông Saar nhấn mạnh: “Israel sẽ không chấp nhận việc vi phạm chủ quyền và các cuộc tấn công chống lại đất nước và công dân của mình, và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ họ, phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Ngoại trưởng Gideon Saar chỉ trích về sự thiếu hành động từ phía Liban. Ông nhấn mạnh: “Việc chính phủ Liban không hành động chống lại cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah cho thấy sự thiếu ý chí, thiếu nỗ lực và không có khả năng giải quyết hiệu quả vấn đề Hezbollah."

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết nước này sẽ mở rộng các chiến dịch trên bộ tại Liban nhằm vào Hezbollah đồng thời cảnh báo cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Trong một tuyên bố, ông Zamir nêu rõ: "Chiến dịch chống lại tổ chức Hezbollah mới chỉ bắt đầu... Đây là một chiến dịch kéo dài.” Bên cạnh đó, ông xác nhận quân đội Israel đang chuẩn bị để thúc đẩy các chiến dịch trên bộ có mục tiêu cũng như các cuộc không kích theo một kế hoạch có tổ chức.

Trong khi đó, AFP đưa tin thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố việc đàm phán với Israel trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra sẽ đồng nghĩa với sự "đầu hàng" của Liban, đồng thời hối thúc chính phủ Liban hủy bỏ lệnh cấm hoạt động quân sự của lực lượng này.

Ông Qassem nêu rõ: "Khi cuộc đàm phán với kẻ thù Israel được đề xuất trong lúc giao tranh vẫn tiếp diễn, đó là sự áp đặt đầu hàng.

Bên cạnh đó, ông Qassem kêu gọi người dân Liban tăng cường "đoàn kết dân tộc," cho rằng mục tiêu này có thể đạt được nếu chính phủ đảo ngược quyết định ban hành ngày 2/3 về việc cấm hoạt động quân sự của Hezbollah.

Ngoài ra, Hezbollah cũng lên tiếng chỉ trích việc Bộ Ngoại giao Liban quyết định trục xuất đại sứ Iran mới được bổ nhiệm Mohammad Reza Sheibani, gọi đây là một "tội lỗi quốc gia," đồng thời yêu cầu chính phủ ngay lập tức rút lại quyết định này./.