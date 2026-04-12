Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/4 tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Liban phải là một hiệp định “kéo dài nhiều thế hệ,” đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah.

Phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu cho biết Liban đã nhiều lần tiếp cận Israel trong tháng qua để đề xuất khởi động đối thoại trực tiếp.

Ông khẳng định đã chấp thuận về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Liban tiếp tục leo thang với thương vong nghiêm trọng. Bộ Y tế Liban cho biết kể từ khi nước này bị cuốn vào xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah, đã có 2.020 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, cùng hơn 6.400 người bị thương.

Riêng trong ngày 11/4, các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Liban đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Một vụ tấn công gần Sidon làm 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong khi trước đó tại khu vực Nabatiyeh có 10 người thiệt mạng, trong đó có nhân viên cứu hộ.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, triển vọng đối thoại cũng gặp trở ngại. Thủ tướng Liban ngày 11/4 thông báo hoãn chuyến công du dự kiến tới Mỹ và Liên hợp quốc, với lý do “tình hình nội bộ hiện nay."

Thông báo trên được đưa ra vào thời điểm các quan chức Israel và Liban dự kiến sẽ tổ chức các cuộc hội đàm tại Mỹ vào tuần tới.

Cùng ngày, nghị sỹ Liban Hassan Fadlallah, người có liên hệ với phong trào Hezbollah, bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, coi đây là hành động vi phạm hiến pháp và luật pháp Liban và có thể làm trầm trọng thêm chia rẽ nội bộ trong thời điểm đất nước cần đoàn kết để đối phó với tình hình an ninh.

Trước tình hình xung đột leo thang, một quan chức của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) - ông Elias Diab một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại Liban, đồng thời nhấn mạnh đang rất khó tiếp cận khu vực miền Nam nước này - khu vực đang rất cần các nguồn cung cứu trợ nhân đạo.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Diab nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ các bệnh viện, trẻ em và các hoạt động cứu trợ nhân đạo phải tiếp cận được với cộng đồng ở đây. Theo ông, điều quan trọng là cần có một lệnh ngừng bắn ngay lúc này./.