Afghanistan không kích các mục tiêu IS trên lãnh thổ Pakistan

Lực lượng phòng không Afghanistan nổ súng đáp trả các cuộc không kích của Pakistan ngày 1/3/2026. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết Không quân Afghanistan đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại các tỉnh Balochistan và Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Các cuộc tấn công đã gây thương vong và thiệt hại lớn cho các tay súng IS và những người hậu thuẫn.

Cùng ngày, quân đội Pakistan cho biết đã đánh chặn và vô hiệu hóa 4 thiết bị bay không người lái mà Islamabad cho là do các lực lượng của chính quyền Taliban phóng qua biên giới vào tỉnh Balochistan ở Tây Nam nước này.

Trong một tuyên bố, cơ quan truyền thông của quân đội Pakistan cho biết các thiết bị bay không người lái được phóng vào ngày 30/6 và đã bị mạng lưới phòng không của Pakistan bắn hạ. Cơ quan này đồng thời cảnh báo bất kỳ hành vi xâm phạm biên giới hoặc đe dọa chủ quyền của Pakistan trong tương lai sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.

Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan đã leo thang trở lại sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau. Giới chức Taliban cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền Đông Afghanistan đêm 28/6 vừa qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương. Chính quyền Taliban đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Attaullah Tarar, cho biết quân đội nước này đã phát động một chiến dịch trên bộ kết hợp không kích nhằm vào nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và Jamaat-ul-Ahrar (một nhóm cực đoan tách ra từ TTP) dọc khu vực biên giới Pakistan - Afghanistan.

Chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Pakistan được triển khai chưa đầy 3 tuần sau khi quân đội nước này tiến hành các đợt không kích nhằm vào những địa điểm mà Islamabad cho là nơi ẩn náu của phiến quân tại Afghanistan. Diễn biến này đã chấm dứt khoảng 1 tháng tương đối yên ắng sau giai đoạn leo thang xung đột giữa hai quốc gia láng giềng, bất chấp các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 2 năm nay, khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công đáp trả các đợt không kích của Pakistan vào lãnh thổ nước này.

Nhiều vòng đàm phán giữa Pakistan và Afghanistan đã được tổ chức nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, song đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận.