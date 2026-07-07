Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh thu giữ 1,2 triệu viên ma túy sau cuộc rượt đuổi xe nghi vấn

Tang vật gồm 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp được lực lượng chức năng tỉnh Bolikhamxay thu giữ. (Ảnh: Lao Security News)

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy, Công an tỉnh Bolikhamxay phát hiện một xe bán tải Toyota Vigo màu trắng mang biển kiểm soát thủ đô Viêng Chăn, di chuyển với tốc độ cao từ hướng thủ đô của Lào về tỉnh Bolikhamxay. Đến khu vực bản Vernthat, huyện Thaphabath, chiếc xe dừng bên quốc lộ trong thời gian dài nhưng người điều khiển không xuống xe.

Phương tiện được đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy. (Ảnh: Lao Security News)

Khoảng 22 giờ tối cùng ngày, chiếc xe bất ngờ rời vị trí đỗ, rẽ vào đường mòn trong vườn cao su thuộc bản Vernthat, hướng về khu vực ven sông Mekong - nơi bị nghi là điểm trung chuyển ma túy. Nghi ngờ phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau cuộc truy đuổi, chiếc xe bị bỏ lại, còn người điều khiển lợi dụng đêm tối và địa hình rừng để tẩu thoát.

Các túi lớn đựng ma túy được chất bên trong xe. (Ảnh: Lao Security News)

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 3 bao, bên trong chứa 600 gói ma túy tổng hợp dạng viên với tổng số lượng 1,2 triệu viên, nặng 147 kg.

Toàn bộ tang vật cùng phương tiện đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bolikhamxay để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.