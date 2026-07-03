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Thế giới

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực cực đoan

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Ngày 2/7 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ đã tổ chức phiên họp toàn thể kiểm điểm lần thứ 9 việc thực hiện Chiến lược chống khủng bố toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tham dự và phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ ghi nhận các nỗ lực của Liên hợp quốc và các nước trong phòng chống khủng bố song nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố vẫn tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu; quan ngại tình trạng các tổ chức khủng bố và cực đoan tăng cường lợi dụng không gian mạng, công nghệ mới nổi, cũng như các vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo để cực đoan hóa, tuyển mộ, tổ chức lực lượng và kích động bạo lực xuyên biên giới, gây khó khăn cho nhiều quốc gia trong việc ứng phó.

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Toàn cảnh một phiên họp HĐBA LHQ. Ảnh tư liệu: TTXVN

Khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là lên án chủ nghĩa khủng bố dưới bất kỳ hình thức, biểu hiện hay động cơ nào, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ tăng cường hợp tác điều tra, truy tố và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, thực hiện hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố, bao gồm các cá nhân, tổ chức liên quan đến các vụ việc khủng bố tại Việt Nam thời gian qua.

Về các biện pháp phòng, chống khủng bố, đại diện Việt Nam nhấn mạnh cần có cách tiếp cận toàn diện, vừa tăng cường các biện pháp an ninh và thực thi pháp luật, vừa triệt tiêu các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố, bao gồm tình trạng bất bình đẳng về chính trị, kinh tế và xã hội, xung đột kéo dài, phân biệt đối xử và tình trạng bị gạt ra bên lề. Việt Nam cũng đề cao vai trò của hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực, nhất là đối với các nước đang phát triển, đồng thời khẳng định mọi biện pháp phòng chống khủng bố cần phù hợp với Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế; phản đối việc áp dụng tiêu chuẩn kép trong phòng chống khủng bố.

Trước đó, tại Hội nghị những người đứng đầu cơ quan chống khủng bố lần thứ 4 của LHQ, đại diện Bộ Công an Việt Nam đã có phát biểu chia sẻ các nguy cơ khủng bố từ bên ngoài đối với an ninh quốc gia Việt Nam, bao gồm nguy cơ các đối tượng khủng bố xâm nhập, ẩn náu, quá cảnh; việc lợi dụng không gian mạng để truyền bá tư tưởng cực đoan, hướng dẫn chế tạo vũ khí, vật liệu nổ và phương thức tấn công; cũng như việc lợi dụng các vấn đề kinh tế - xã hội, dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng cực đoan, bạo lực và hành động khủng bố. Bên lề Hội nghị, đoàn công tác đã thực hiện các cuộc trao đổi với một số đối tác quan trọng và Văn phòng Chống khủng bố của LHQ (UNOCT) về các sáng kiến tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực phòng, chống khủng bố, nhất là trong ứng phó với các mối đe dọa mới nổi.

Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của LHQ được Đại hội đồng thông qua năm 2006, là khuôn khổ chung quan trọng trong hợp tác phòng, chống khủng bố, gồm 4 trụ cột: xử lý các điều kiện dẫn đến khủng bố; phòng ngừa và đấu tranh chống khủng bố; nâng cao năng lực cho các quốc gia và tăng cường vai trò của LHQ; bảo đảm tôn trọng nhân quyền và pháp quyền trong phòng, chống khủng bố.

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