Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội 'khủng bố'

Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ngày 28/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958; nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài là: 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh; đang sinh sống tại Hoa Kỳ).

Đây là bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội “khủng bố", quy định tại Điều 299, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS” có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan; đồng thời là người chỉ đạo thành lập và quản lý, điều hành tổ chức “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tại Thái Lan.

Bộ Công an Việt Nam đã có thông báo tổ chức BPSOS liên quan đến khủng bố; còn MSFJ là tổ chức khủng bố.

Đối tượng Nguyễn Đình Thắng.

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Mục đích của các đối tượng gây ra tình trạng hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân; xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng tại Việt Nam.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, việc xét xử là đúng người, đúng tội, quá trình điều tra, truy tố, xét xử các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật./.