Hướng nghiệp cho phạm nhân trước ngày tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 21/5, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trại giam Xuân Hà tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền pháp luật cho 100 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2026 và sắp chấp hành xong án phạt tù.

100 phạm nhân được tư vấn hướng nghiệp, tuyên truyền pháp luật.

Tại chương trình, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã phổ biến các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; cung cấp thông tin về thị trường lao động, xuất khẩu lao động và nhu cầu tuyển dụng ở một số ngành nghề hiện nay.

Đồng thời, các phạm nhân cũng được tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng lao động, sản xuất và định hướng ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho phạm nhân.

Bên cạnh đó, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình là hoạt động phối hợp thường niên giữa Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và Trại giam Xuân Hà nhằm hỗ trợ phạm nhân nâng cao nhận thức pháp luật, định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi trở về địa phương.