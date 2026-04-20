2 mẹ con mượn 4 xe máy mang đi cầm cố

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quốc Vũ (SN 2005, trú thôn 4, xã Phúc Trạch) và quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thiết (SN 1984, trú cùng thôn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quốc Vũ.

Lấy lý do mượn xe máy đi công việc, trong khoảng thời gian từ ngày 9/4 - 10/4/2026, hai mẹ con ruột là Phạm Thị Thiết và Võ Quốc Vũ cùng nhau mượn 4 chiếc xe máy (gồm các xe có BKS: 38P1-674.27; 38B1-052.18; 38P1-200.43; 38B1-235.91) kèm theo giấy đăng ký xe máy của những người dân trú tại thôn 4, xã Phúc Trạch.

Sau khi mượn được xe máy, Phạm Thị Thiết và Võ Quốc Vũ đem đến các cửa hàng cầm đồ tại xã Hương Khê cầm cố với tổng giá trị gần 40,5 triệu đồng để lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thiết.

Nhận được thông tin sự việc, Công an xã Phúc Trạch đã phối hợp công an các xã, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, làm rõ. Đến ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Quốc Vũ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thiết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Võ Quốc Vũ không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên ăn chơi dẫn đến nợ nần nhiều không có khả năng chi trả.