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Thêm ổ nhóm lừa đảo người Trung Quốc "dạt" từ Campuchia sang bị vô hiệu hóa

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19 người Trung Quốc "dạt" từ Campuchia sang để hoạt động lừa đảo qua mạng thì bị công an phát hiện, bắt giữ tại một khách sạn ở Lào Cai.

19 người Trung Quốc &apos;dạt&apos; từ Campuchia sang Việt Nam, thuê khách sạn để hoạt động lừa đảo đã bị Công an tỉnh Lào Cai kịp thời vô hiệu hóa - Ảnh: TỐNG HUỆ
19 người Trung Quốc 'dạt' từ Campuchia sang Việt Nam, thuê khách sạn để hoạt động lừa đảo đã bị Công an tỉnh Lào Cai kịp thời vô hiệu hóa - Ảnh: TỐNG HUỆ

Ngày 14-6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa đột kích một khách sạn trên địa bàn, kịp thời vô hiệu hóa một ổ nhóm người Trung Quốc "dạt" từ Campuchia sang nước ta để hoạt động lừa đảo qua mạng.

Trước đó, qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6-2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View (ở phường Lào Cai) để cư trú.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm người Trung Quốc nói trên có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, 45 tuổi, quê ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu.

Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tổ chức xác minh. Đến ngày 10-6, phát hiện ổ nhóm này tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc như Telegram, 69yue… để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các ứng dụng (App) cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan công an, nhóm người Trung Quốc tìm các "con mồi" là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các app cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ngày 12-6, ngay khi nhóm của Wang Xiang Sheng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ nhóm 19 người Trung Quốc nêu trên, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo qua mạng.

Wang Xiang Sheng cầm đầu ổ nhóm lừa đảo - Ảnh: TỐNG HUỆ
Wang Xiang Sheng cầm đầu ổ nhóm lừa đảo - Ảnh: TỐNG HUỆ

Tại hiện trường, công an thu giữ 23 bộ máy tính laptop được dùng để lừa đảo, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu, phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện nhóm của Wang Xiang Sheng đã thu thập được thông tin của 25.000 người Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo.

Việc Công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức, sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ổ nhóm lừa đảo này &quot;dạt&quot; từ Campuchia qua Việt Nam để hoạt động lừa đảo - Ảnh: TỐNG HUỆ
Ổ nhóm lừa đảo này "dạt" từ Campuchia qua Việt Nam để hoạt động lừa đảo - Ảnh: TỐNG HUỆ
Khi vừa lắp đặt xong hệ thống máy tính, điện tử và bắt đầu hoạt động lừa đảo thì bị công an vô hiệu hóa - Ảnh: TỐNG HUỆ
Khi vừa lắp đặt xong hệ thống máy tính, điện tử và bắt đầu hoạt động lừa đảo thì bị công an vô hiệu hóa - Ảnh: TỐNG HUỆ
tuoitre.vn
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Tags:

#lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #lừa đảo qua mạng

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