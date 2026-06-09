Thi tìm hiểu pháp luật về thuế: Vừa thêm kiến thức vừa có thưởng

Cuộc thi trực tuyến "Thuế với người dân và doanh nghiệp" năm 2026 do Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, diễn ra từ ngày 26/5 đến ngày 9/6. Với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người tham gia chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet truy cập vào địa chỉ https://timhieuthue.stp.hatinh.gov.vn và trả lời câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về thuế.

Sau 1 năm chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, các quy định của pháp luật về thuế được ông Trần Văn Thương đặc biệt quan tâm.

Ông Trần Văn Thương - người đại diện Công ty TNHH thực phẩm tổng hợp Xuyến Thương (thôn Trung Nam, xã Toàn Lưu) chia sẻ: "Sau 6 năm hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh, năm 2025, tôi chính thức chuyển đổi thành doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp chuyên phân phối các mặt hàng đông lạnh, xúc xích, cá viên chiên, ăn vặt... tạo việc làm thường xuyên cho 16 lao động với mức thu nhập bình quân 9 - 10 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh quy định về hóa đơn điện tử, kê khai thuế, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng chặt chẽ, kiến thức pháp lý về thuế được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi nắm được thông tin về cuộc thi, tôi đã cùng vợ tham gia để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này".

Công ty TNHH thực phẩm tổng hợp Xuyến Thương chuyên phân phối các mặt hàng đông lạnh, xúc xích, cá viên chiên, ăn vặt...

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ông Nguyễn Văn Gia - Giám đốc HTX Hoàng Gia Lan (xã Thạch Khê) quyết định "thử sức" tham gia cuộc thi. "Mỗi bộ đề thi có tất cả 15 câu hỏi, gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung về thuế và 1 câu hỏi dự đoán số người tham gia. Sau mỗi lần trả lời, tôi đều kiểm tra, rà soát rất kỹ lựa chọn và theo dõi đáp án, nhất là những câu trả lời sai để rút ra kinh nghiệm. Kết thúc phần thi của mình, tôi đạt điểm số 10/14. Việc chủ động tham gia cuộc thi là cách để tôi hệ thống lại kiến thức đã học, đã biết và cập nhật quy định mới, từ đó hỗ trợ quá trình sản xuất kinh doanh", ông Nguyễn Văn Gia - Giám đốc HTX Hoàng Gia Lan trao đổi.

Với ông Nguyễn Văn Gia - Giám đốc HTX Hoàng Gia Lan (xã Thạch Khê), việc chủ động nghiên cứu kiến thức pháp luật về thuế hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, toàn tỉnh đã có 95.780 lượt dự thi; trong đó, Công an tỉnh là đơn vị dẫn đầu về số lượng tham gia trong khối sở, ngành với 569 lượt, tiếp đến là Thuế tỉnh Hà Tĩnh với 517 lượt. Đối với các địa phương, Sông Trí hiện có số lượng tham gia vượt trội với 24.082 lượt, phường Hoành Sơn với 14.862 lượt, xã Kỳ Văn với 9.431 lượt... Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đã tích cực tuyên truyền, vận động người lao động và Nhân dân tham gia cuộc thi.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy (phường Sông Trí) thông tin: "Cuộc thi là sân chơi bổ ích, ý nghĩa, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức pháp luật về thuế. Trong đó, một số nội dung tôi quan tâm như: hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng thuế suất 0%; thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; quy định về mã số thuế của cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; người nộp thuế có quyền được bồi thường thiệt hại trong trường hợp nào...”.

UBND phường Sông Trí tổ chức lễ phát động cuộc thi.

Bà Trần Thị Quỳnh - Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế (Thuế tỉnh Hà Tĩnh), thành viên Tổ thư ký, Ban Tổ chức cuộc thi cho hay: “Các câu hỏi được chúng tôi xây dựng dựa trên Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, Luật Quản lý thuế năm 2025, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời dựa trên các tình huống thường gặp trong thực tế. Do vậy, cuộc thi này không chỉ góp phần tăng cường hiểu biết pháp luật về thuế cho người dân mà còn trang bị cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh những kiến thức, kỹ năng cần thiết khác”.

Từ khi triển khai đến nay, toàn tỉnh có 95.780 lượt dự thi.

Để cuộc thi được tổ chức thành công, tạo sức lan tỏa sâu rộng, Ban Tổ chức cuộc thi đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc thi, đăng tải đường link cuộc thi trên cổng/trang thông tin điện tử, trang facebook, zalo của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp Nhân dân tiếp cận và hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi.

Nhằm nâng cao năng lực pháp lý và khả năng ứng phó với rủi ro trong hoạt động kinh doanh, Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu về quản trị rủi ro trong đấu thầu, giải quyết tranh chấp thương mại; đồng thời cập nhật các chính sách thuế mới năm 2026.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về thuế đang có nhiều đổi mới theo hướng hiện đại, minh bạch và tăng cường ứng dụng công nghệ số, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng tiếp cận và tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp càng trở nên cần thiết. Cuộc thi trực tuyến "Thuế với người dân và doanh nghiệp" năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định pháp luật về thuế; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nhân dân tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định".