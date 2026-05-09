70 học viên được đào tạo các kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư

Sáng 9/5, tại Hà Tĩnh, Học viện Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 năm 2026.

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Học viện Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Tĩnh và đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An.

Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức bổ trợ tư pháp và sinh viên ngành luật đến từ các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị.

Các học viên sẽ được học chương trình đào tạo nghề luật sư theo hệ thống tín chỉ do Học viện Tư pháp ban hành.

Trong thời gian đào tạo 12 tháng với tổng 36 tín chỉ, học viên sẽ được trang bị kiến thức về vị trí, vai trò, chức năng xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp của luật sư; vận dụng các quy định pháp luật liên quan đến luật sư và nghề luật sư; quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong quá trình hành nghề. Đồng thời, học viên được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản phục vụ hoạt động hành nghề luật sư.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Chương trình đào tạo áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực như: giảng dạy theo tình huống, theo từng vấn đề, phương pháp truy vấn và học tập trải nghiệm. Bên cạnh đó, các nội dung như làm việc nhóm, đàm thoại, thuyết trình nhóm cũng được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả học tập.

Học viên tham dự lễ khai giảng.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo, Học viện Tư pháp sẽ lựa chọn đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp tham gia giảng dạy. Đây cũng là cơ hội để học viên tiếp cận, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ đội ngũ giảng viên.

Ông Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Học viện Tư pháp quán triệt một số nội dung tại lễ khai giảng.

Lớp đào tạo nghề luật sư nhằm cung cấp kiến thức, đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng hành nghề trong các lĩnh vực tranh tụng, tư vấn pháp luật, tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác. Qua đó góp phần phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách tư pháp, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.