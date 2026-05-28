Hà Tĩnh: Chìm tàu cá, 7 ngư dân được cứu kịp thời

Tiến Dũng
(Baohatinh.vn) - Trung tá Lê Hữu Đồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo, phối hợp với ngư dân cứu hộ thành công 1 tàu cá bị chìm.

Các lực lượng tham gia cứu hộ tàu cá bị chìm.

Vào lúc 14h ngày 28/5, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Ban Chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS tỉnh) nhận được thông báo tàu cá TH-91895-TS, do ông Phạm Văn Ninh (SN 1986, ở tỉnh Thanh Hóa) làm chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng trong quá trình đánh bắt hải sản bị sóng lớn đánh chìm. Tàu cá có chiều dài gần 14m, bị nạn cách bờ khoảng 6 km, trên tàu có 7 lao động.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã thông báo cho các phương tiện hoạt động gần đó đến ứng cứu; đồng thời cử 8 cán bộ, chiến sĩ và 1 ca nô tham gia cứu hộ kịp thời.

Đến 17h cùng ngày, tất cả 7 ngư dân đều đã được cứu và đưa lên các phương tiện khác; tàu cá bị nạn đang trên đường lai dắt về cảng cá Cửa Sót.

Video: Các lực lượng đang lai dắt phương tiện gặp nạn về bờ.

