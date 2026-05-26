Giữ vững quân số khỏe trên thao trường nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng để góp phần bảo đảm quân số khỏe và nâng cao chất lượng huấn luyện trong mùa hè.

LLVT tỉnh huấn luyện cường độ cao trong mùa hè nên luôn chú trọng đến phòng, chống say nắng, say nóng cho bộ đội.

Những ngày này, nắng nóng như đổ lửa phủ kín thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của Đại đội 5, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841). Trên tuyến cơ động ra bãi tập kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hơi nóng hắt lên bỏng rát nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vẫn miệt mài luyện tập các nội dung “3 tiếng nổ”. Dù thời tiết khắc nghiệt, đơn vị vẫn duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, thể hiện quyết tâm “vượt nắng thắng mưa” trên thao trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng quân y, dụng cụ y tế, thuốc men, lều bạt... luôn sẵn sàng trên thao trường trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Giờ nghỉ giải lao, tổ quân y của Trung đoàn 841 tranh thủ hướng dẫn kiến thức phòng, chống say nắng, say nóng và kỹ năng sơ cứu ban đầu cho bộ đội. Những người lính đã kịp học cách nhận biết các dấu hiệu tăng thân nhiệt như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, tim đập nhanh, mất nước… Tổ quân y cũng hướng dẫn quy trình xử trí ban đầu như đưa nạn nhân vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, chườm mát và bù nước đúng cách nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Thiếu tá QNCN Đinh Trọng Đồng – Trợ lý Quân y (Trung đoàn 841) chia sẻ: “Huấn luyện cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng cực đoan rất dễ xảy ra nguy cơ say nắng, say nóng. Vì vậy, việc trang bị kiến thức y học quân sự cơ bản và kỹ năng xử trí tình huống là rất quan trọng để bộ đội thích nghi với môi trường huấn luyện khắc nghiệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn bám thao trường, hỗ trợ bộ đội nâng cao khả năng tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế thấp nhất các tình huống mất an toàn trong huấn luyện và SSCĐ”.

Tổ quân y của Trung đoàn 841 hướng dẫn kiến thức phòng, chống say nắng, say nóng và kỹ năng sơ cứu ban đầu cho bộ đội.

Dưới nắng nóng gay gắt, các chiến sĩ trẻ ở Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) vẫn bám thao trường huấn luyện nội dung “Đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không”. Toàn bộ tuyến vận động, công sự và trận địa ở đây đều được bao phủ bởi hệ thống cây xanh tỏa bóng mát nên đã hạn chế được nắng nóng tác động trực tiếp đến bộ đội trong quá trình cơ động, luyện tập và thực hành các động tác chiến thuật.

Quân y Trung đoàn 841 hướng dẫn tư thế ngồi nghỉ, tiếp nước khi xảy ra say nắng.

Hạ sĩ Lê Anh Tuấn - chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841) cho biết: “Việc “xanh hóa” thao trường luôn được đơn vị quan tâm và đem lại tác dụng quan trọng. Hệ thống cây xanh tỏa bóng mát, giảm nền nhiệt giúp chúng tôi duy trì tốt thể lực trong huấn luyện. Ngoài ra, chúng tôi đã được trang bị bình tông cá nhân, dụng cụ chứa nước phục vụ cơ động luyện tập trong thời gian dài trên thao trường. Nhờ đó, chúng tôi đã hạn chế tình trạng mất nước, giảm nguy cơ say nắng, say nóng và bảo đảm thời gian huấn luyện theo kế hoạch”.

Trong mùa hè nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ ở Đại đội Trinh Sát thường tận dụng địa hình, địa vật và môi trường xanh mát để huấn luyện chiến thuật.

Đại đội Trinh sát cơ giới (Phòng Tham mưu) là đơn vị có cường độ huấn luyện lớn, mang tính đặc thù cao. Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, đơn vị chủ động tận dụng khu vực nhiều cây xanh làm nơi huấn luyện vượt vật cản, luyện tập thể lực và chiến thuật trinh sát đặc nhiệm.

Thượng úy Hồ Anh Dũng - Phó Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới cho biết: “Căn cứ tình hình thời tiết thực tế, đơn vị thường xuyên điều chỉnh cường độ, thời gian và nội dung huấn luyện phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi còn triển khai đồng bộ các biện pháp chống nắng, chống nóng và tận dụng tối đa địa hình, địa vật để bảo vệ sức khỏe cho bộ đội”.

Những hàng cây quanh thao trường giúp bộ đội nghỉ ngơi, "trốn" nắng sau những giờ huấn luyện.

Công tác phòng, chống say nắng, say nóng để bảo vệ sức khỏe bộ đội luôn được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, chăm lo. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung cải tạo doanh trại, thao trường bằng cách xây dựng cảnh quan thân thiện, trồng nhiều cây bóng mát, có hệ thống thảm thực vật phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, nâng tổng diện tích “xanh hóa” thao trường, bãi tập lên 80%. Cùng với đó, các đơn vị quan tâm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, đầu tư nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt, quạt mát, doanh cụ, bình tông… để phục vụ huấn luyện trong mùa nắng nóng.

Các chị em Hội LHPN xã Yên Hòa tiếp nước, sữa cho lực lượng dân quân đang huấn luyện trên thao trường.

Thượng tá Đặng Văn Định - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan điều chỉnh thực đơn phù hợp mùa hè, tăng cường các món ăn thanh nhiệt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với phương châm “ăn chín, uống sôi, ở sạch”. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị: tập huấn chuyên sâu về phòng, chống say nắng, say nóng; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật chất y tế và phương tiện cấp cứu; duy trì bám nắm thao trường để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; từng bước “xanh hóa” thao trường, xây dựng khuôn viên đơn vị xanh – sạch – đẹp. Nhờ vậy, tỷ lệ quân số khỏe toàn LLVT tỉnh luôn duy trì trên 98%, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết”.

